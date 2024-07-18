Oxfam: İsrail içme suyunu silah olarak kullanıyor

Uluslararası yardım örgütü Oxfam, İsrail'i Gazze'de içme suyunu savaş silahı olarak kullanmakla suçladı. Örgüt Gazze'de yaşayan sivillerin şu an tüm ihtiyaçları için günde beş litre temiz suya erişebildiğini aktardı.

İsrail'i sürdürdüğü Gazze Savaşı'nda suyu bir silah olarak kullanmakla itham eden uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, temiz su tedarik sistemi çöken Gazze Şeridi'nde ölümcül bir sağlık felaketi yaşandığını bildirdi.

Londra merkezli Oxfam tarafından yayımlanan ilgili raporda İsrail ordusunun, Ekim 2023'ten beri devam eden savaşta her üç günde ortalama beş su ve hijyen tesisini ya imha ettiğini ya da zarar verdiğini dile getirdi. Rapor ayrıca İsrail'i, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı suyu sistematik bir biçimde silah olarak kullanmak ve insan hayatı ile uluslararası toplumu hiçe saymakla suçluyor.

"Savaş suçu su" başlıklı raporda, şu an Gazze'de yaşayan insanların günde sadece 4,74 litre su kullanabildiği ve savaş öncesine oranla yüzde 94 az olan bu miktarın, "tuvalette bir kez sifon çekildiği zaman harcanan sudan daha az" olduğu belirtildi. Acil durumlar için uluslararası kabul gören asgari su miktarı kişi başına günde 15 litre. Bu da Gazze'deki insanların şu an erişebildiği su miktarının üç kat fazlasına tekabül ediyor.

İnsani yardım çok kısıtlı sağlanabiliyor

Bölgede devam eden savaş sebebiyle Gazze'deki sivillere insani yardımın çok kısıtlı miktarda ulaştırılabildiğine dikkat çeken Oxfam raporu, en büyük ihtiyacın temiz su olduğunu ve bunun eksikliği nedeniyle yaşanan sağlık felaketinden dolayı çok sayıda hastalık ve ölüm vakası yaşandığını ortaya koyuyor. Buna göre Gazzelilerin dörtte biri şu an, temiz su ve asgari hijyen koşullarına erişebilmiş olmaları hâlinde yakalanmayacakları hastalıklardan muzdarip.

İsrail'in Gazze'ye dışarıdan su sağlayan hatları kullanılamaz hâle getirdiğini, var olan su tedarik sistemini tahrip ettiğini ve yardımlara engel olduğunu aktaran Oxfam, bunun suyun, uluslararası hukuka aykırı olarak bir silah gibi kullanılması anlamına geldiğini ve su ile diğer hayati yardımlara ulaşması engellenen sivil halkın, İsrail tarafından kitlesel bir cezaya tabi tutulduğunu ifade ediyor.

Oxfam, Gazze halkının acil ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin bölgeye sokulmasına izin vermeyen İsrail yönetimini de eleştirerek kendileri tarafından sağlanan "suyu tuzdan arındıran altı seyyar tesis, çok sayıda su testi cihazı ve içme suyu hatları için gerekli olan yedek parçaların" Gazze'ye götürülmesinin İsrail tarafından engellendiğini duyurdu.

KNA,DW / ET,CÖ

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