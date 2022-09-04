OVP'ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak

2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. OVP'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 65 seviyesinde olması öngörülüyor.

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliğini taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyon resmi verilere göre yüzde 79,6 düzeyinde bulunuyor.

OVP'nin tahmini enflasyonun 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8, 2025'te ise yüzde 9,9 düzeyinde olacağı yönünde. Program, enflasyonun 2025 sonunda ise tek haneye düşeceğini öngörüyor.

Büyüme hedefi yüzde 5

Öte yandan OVP'de 2022 ve 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

2022 yıl sonu cari işlemler açığının GSYH'ye (Gayri safi yurt içi hasıla) oranının ise yüzde 5,9 düzeyinde gerçekleşmesi öngörüldü.

OVP işsizlik tahminlerini ise, 2022'de yüzde 10,8, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te de yüzde 9,6 olarak açıkladı.

DW / SSB,ET