Otoyol ve köprü ücretlerine zam

Otoyol ve köprü ücretlerine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 57'yi bulan oranlarda zam yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü ücretlerinin 1 Ocak Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere "yeniden düzenlendiğini" duyurdu.

KGM tarafından işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında, Yap-İşlet-Devret Modeli (YİD) ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre; otomobil için geçiş ücretleri; Osmangazi Köprüsü için ücreti yüzde 57 zamlanarak 184.50 TL'den 290 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü için yüzde 47,50 zamlanarak 250 TL'den 295 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ücreti yüzde 84 zamlanarak 19 TL'den 35 TL'ye yükseldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9,00 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15,00 TL olarak belirlendi.

KGM'den yapılan açıklamada zamların, "Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak" yapıldığı belirtildi.

ANKA/TY,SÖ

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