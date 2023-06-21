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Otomotivde "6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması" uzatıldı

1 saat önce

Otomotiv sektöründe sıfır araçların 6 bin kilometre veya 6 ayı doldurmadan satışını önleyen "6 ay, 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

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Fotoğraf: Petros Giannakouris/AP/picture alliance

Otomotiv sektöründe sıfır araçların 6 bin kilometre veya 6 ayı doldurmadan satışını önleyen "6 ay, 6 bin kilometre" kısıtlaması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı. Kısıtlama kapsamında bugüne kadar yapılan denetimlerde, toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Bakanlık ile otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile 19 Haziran'da görüşmeler yapıldı. Otomotiv alım satımlarında bir süredir bazı firmalarca yürütülen stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, bugüne kadar yürütülen yoğun denetim tedbirlerine ilave olarak, haksız kazançlara ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Buna göre; otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen "6 ay, 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar "6 ay, 6 bin kilometre" kısıtlama düzenlemesi kapsamında, düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacak. İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

75 milyon lira ceza kesildi

Bu kapsamda, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, stokçuluk uygulamaları kapsamında, 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye toplam 8 milyon 292 bin 360 TL, geçen Mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen dört yetkili bayiye toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye toplam 49 milyon 44 bin 600 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. İlave olarak, idari para cezası uygulanan dört yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edildi. Böylelikle, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar toplam 75 milyon 171 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. 

DHA/TY,CÖ

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