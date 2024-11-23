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Otomobil sektöründeki kriz Bosch'u da vurdu

23 Kasım 2024

Almanya'da otomobil sektöründeki kriz tedarikçileri de vurdu. Küresel çapta 5 bin 500 kişiyi işten çıkarma kararı alan Bosch, binlerce işçiyi de kısa mesai çalışmaya zorlayacak.

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Bosch fabrikasında mavi iş kıyafetli çalışanlar, dev otomobil parçaları üzerinde çalışırken görülüyor.
Almanya'da otomobil üreticisi şirketlerin içinde bulunduğu derin kriz, Bosch'u da vurdu. Beyaz eşyanın yanı sıra otomobil sektörünün önemli tedarikçilerinden olan Bosch, 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.Fotoğraf: Thomas Kienzle/AFP

Almanya'da otomobil üreticisi şirketlerin içinde bulunduğu derin kriz, tedarikçileri de olumsuz etkiliyor. Beyaz eşyanın yanı sıra otomobil sektörünün önemli tedarikçilerinden olan Bosch, büyük şirketlerin yaşadığı krizin yansıması olarak 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Alman devi Bosch, otomotiv birimindeki bu işten çıkarmalara ilaveten üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini açıkladı.

Şirket, kısa mesai kararından Abstatt, Holzkirchen, Stuttgart-Feuerbach, Scwieberdingen, Hildesheim, Leonberg, Renningen, Schwäbisch Gmünd ve Gerlingen-Schillerhohe'de çalışan 10 bin kişinin etkileneceğini kaydetti. Karardan etkilenecek işçilerin büyük kısmının haftada 38-40 saat mesai yaptığı, kısa çalışmaya gidilmesiyle bu kişilerin maaşlarının da düşeceği belirtildi.

Bosch Tedarik Bölümü Çalışanları Sendika Temsilcisi ve Denetim Kurulu Başkan Vekili Frank Sell, daha önce de kısa mesainin kaçınılmaz olacağını duyuran şirket yönetimini son tasarruf tedbirleri nedeniyle eleştirdi. Sell, "İşverenin çalışanların maaşına tek taraflı müdahalesiyle şirket yönetimi ile işbirliği konusunda yeni bir dip noktayı görmüş olduk" dedi. Bu tedbirle Bosch'taki sosyal barış ortamının tehlikeye atıldığını da belirten Sell, "Şirket yönetiminin söz konusu planlarına karşı direnişimizi her alanda organize edeceğiz" diye konuştu.

Bosch'un işten çıkarma planları nedeniyle şirketin Gerlingen'deki merkezinde 20 Mart'ta düzenlenen protestoya katılan çalışanlar
Bosch'un işten çıkarma planları nedeniyle şirketin Gerlingen'deki merkezinde 20 Mart'ta düzenlenen protestoFotoğraf: Thomas Kienzle/AFP

Alman otomobil sektörü krizde

Almanya'da başta Volkswagen olmak üzere otomobil sektöründe, şirketlerin araç satışlarındaki azalma ve elektrikli otomobil pazarındaki payın düşüklüğü nedeniyle son yılların en büyük krizi yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli otomobil üreticisi Ford da 2 bin 900'ü Almanya'da, 800'ü İngiltere'de olmak üzere Avrupa'da 2027 sonuna kadar yaklaşık 4 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Almanya'daki işten çıkarmaların önemli bölümünün, aralarında çok sayıda Türkiye kökenli işçinin de bulunduğu, 12 bin kişinin görev yaptığı Köln'deki tesislerde olması bekleniyor.

DW,dpa/ETO,CÖ

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