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Yöneticinin tüm siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurduğu yönetim biçimine denir.
Otokrat rejimlerin özelliği, yöneticilerin halk adına karar vermesidir. Stalinist otokrasi örneğinde olduğu gibi, iktidarın sadece tek bir bireyde toplandığı rejim biçimidir. DW Türkçe'nin otokrasi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.