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Otokrasi

Yöneticinin tüm siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurduğu yönetim biçimine denir.

Otokrat rejimlerin özelliği, yöneticilerin halk adına karar vermesidir. Stalinist otokrasi örneğinde olduğu gibi, iktidarın sadece tek bir bireyde toplan­dığı rejim biçimidir. DW Türkçe'nin otokrasi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan speaks during the party's meeting of AK Party at the Turkish Grand National Assembly in Ankara on March 10, 2021. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Erdoğan’ın imzası bir tek kendini bağlayabilir 20.03.2021

"Erdoğan’ın TBMM onayıyla yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’ni bir geceyarısı tek imzayla feshetme iddiası usule aykırı ve otokratik yönetimin ispatı." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

DW Haber - 15.09.2020 15.09.2020

Demokrasi Günü: Türkiye ilk kez "otokrasi" sınıfında. Pandemide şehir hastaneleri: "Çoğu şehir dışı hastanesi niteliğinde". Yunan uzman: "En hafif yaptırım dahi Türkiye'de piyasaları etkileyebilir". Yüksel Caddesi'nin KHK'lı eylemcileri neden cezaevinde?
Turkish President Recep Tayyip Erdogan poses inside the new Ak Saray presidential palace (White Palace) on the outskirts of Ankara on October 29, 2014 before hosting a reception marking Turkey's annual republic day which celebrates the foundation of modern Turkey in 1923. Erdogan unveiled his new presidential palace on the outskirts of Ankara, denounced by ecologists as an environmental blight and by the opposition as new evidence of his autocratic tendencies. An immense project built at a reported cost of $350 million, it has an area of 200,000 square metres, 1,000 rooms and architecture that is supposed to marry modernism and the traditions of the mediaeval Seljuk dynasty. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Türkiye "eksik demokrasi"den "ılımlı otokrasi"ye geriledi 22.07.2020

Bertelsmann Vakfı'nın ardından Würzburg Üniversitesi'nin araştırmasında da Türkiye "ılımlı otokrasiler" arasında gösterildi. Araştırmada 179 ülkede demokrasi kalitesindeki değişimler mercek altına alındı.
HANDOUT - 22.04.2020, Berlin: Außenminister Heiko Maas (SPD) gibt vor einer Videokonferenz mit den anderen Außenministern der EU Staaten ein Statement für die Presse. Die Minister wollen unter anderem die Lage in Libyen beraten wie auch das EU-Türkei-Abkommen. Foto: Janine Schmitz/photothek.net/Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Almanya'dan Türkiye için otoriterlik uyarısı 15.05.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona salgınının dünya genelinde otoriter eğilimleri artırmasına yönelik endişesini dile getirdi. Maas'ın dikkat çektiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.
02.01.2020 *** Turkish President Tayyip Erdogan speaks during a symposium in Ankara, Turkey, January 2, 2020. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE

Türkiye ilk kez "otokrasi" olarak sınıflandırıldı 29.04.2020

Bertelsmann Vakfı'nın Dönüşüm Endeksi‘nde Türkiye, "ılımlı otokrasi" olarak sınıflandırıldı. Raporda 137 ülke arasında 77’nci sırada gelen Türkiye için "de facto diktatörlük" nitelendirmesi yapıldı.
Supporters of the main opposition Republican People's Party (CHP) wave Turkish flags during a gathering to protest after the High Election Board (YSK) decided to re-run the mayoral election, in Istanbul, Turkey, May 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Alman uzman von Steinsdorff: Türkiye’de anayasal kriz yaşanıyor 14.05.2019

DW Türkçe’ye konuşan Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff, büyük bir hızla demokrasiden uzaklaşarak otokrasi yolunda ilerleyen Türkiye’de anayasal kriz yaşandığını söyledi.
CORUM, TURKEY - FEBRUARY 12: Turkish President and leader of Turkey's ruling Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan addresses the crowd during AK Party's campaign rally for local March 31 elections, in Corum, Turkey on February 12, 2019. Metin Aktas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

SN: Erdoğan otokrasi eğiliminde 05.03.2019

Türk hükümetinin yurt dışındaki muhalifleri hedef alan açıklamaları ve Çin’in ekonomik durumu gazetelerin yorum konuları arasında yer alıyor.
ARCHIV - Die Sonne geht am 04.07.2017 hinter der Skyline von Doha (Katar) unter. (zu dpa Katars Kontrahenten drohen mit neuen Sanktionen gegen den Golf-Staat vom 07.07.2017) Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Yorum: Körfez'de otokrasi-çoğulculuk çekişmesi 18.07.2017

Katar ile Suudi Arabistan arasındaki krize şimdiye kadar anlaşılır bir gerekçe gösterilemediğini savunan Kersten Knipp'e göre krizde çıkar çatışmaları kadar bölgenin siyasi kültürü de rol oynuyor.
25.07.2016+++Istanbul, Türkei+++ People reflected on glass with Turkish a flag at a bus station in Istanbul, Monday, July 25, 2016. Turkish media say authorities have issued warrants for the detention of 42 journalists and detained 31 academics, as the government pressed ahead with a crackdown against people with allegedly linked to a U.S.-based Muslim cleric. (AP Photo/Petros Karadjias) | Copyright: picture-alliance/Ap Photo/P. Karadjias

NWZ: Türkiye'de demokrasiden eser kalmadı 12.07.2017

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman komedyen Böhmermann hakkındaki temyiz kararı Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konuları.

16.12.2015 Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) gestikuliert am 16.12.2015 bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa im Deutschen Bundestag in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka

Erdoğan'a "otokrasi heveslisi" suçlaması 19.05.2016

Milletvekilliği dokunulmazlıklarıyla ilgili Anayasa değişikliği teklifinin TBMM genel kurulunda görüşülmesi Almanya'da tepkilere yol açtı. Federal Meclis Başkanı Lammert, Erdoğan'a çıkışırken TBMM'yi göreve çağırdı.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban presents his annual state-of-the-nation speech in Budapest, February 22, 2013. Orban said in a state of the nation speech that the country would end its external financial and energy dependence and promised to help all Hungarians out of their crushing foreign currency denominated debts. He used the speech as a campaign platform ahead of elections due in 2014, telling his audience that the opposition served the interests of foreign powers and banks. REUTERS/Bernadett Szabo // Eingestellt von wa

'Macaristan otokrasi yolunda' 29.03.2013

Viktor Orban başkanlığındaki Macaristan hükümetinin, başta yargı olmak üzere yürütme dışındaki erkleri zayıflatmak için attığı adımlar Brüksel'in de tepkisini çekti.

Otokrasi tepki veriyor 10.11.2003