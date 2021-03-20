Yöneticinin tüm siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurduğu yönetim biçimine denir.

Otokrat rejimlerin özelliği, yöneticilerin halk adına karar vermesidir. Stalinist otokrasi örneğinde olduğu gibi, iktidarın sadece tek bir bireyde toplan­dığı rejim biçimidir. DW Türkçe'nin otokrasi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.