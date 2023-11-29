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FelaketJaponya

Osprey tipi ABD askeri uçağı düştü

29 Kasım 2023

Osprey tipi ABD askeri uçağının Japonya'nın Yakuşima adası yakınlarında düştüğü bildirildi.

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Arşiv: V22 Osprey tipi uçak
Arşiv: V22 Osprey tipi uçakFotoğraf: Nobuha Endo/AP/picture alliance

İçinde 6 kişinin bulunduğu V-22 Osprey tipi ABD askeri savaş uçağının Japonya açıklarında düştüğü bildirildi. Japon sahil güvenliğin yaptığı açıklamaya göre uçak Yakuşima adasının güney batısına düştü. Sahil güvenlik bölgeye devriye gemileri ve uçakları gönderildiğini duyurdu. Japon televizyon kanalı NHK'nin haberine göre yapılan aramalarda üç kişiye ulaşıldı. Sahil güvenlikse bilincini yitirmiş bir kişinin bulunduğunu ve en yakın limana sevk edildiğini duyurdu. NHK, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, söz konusu uçağın ABD'nin Yokota'daki askeri üssüne ait olduğunu duyurdu.

Japonya hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno uçağın düştüğünü doğrulayarak "insan hayatını kurtarmaya öncelik verileceğini" söyledi.

ABD'nin Japonya Büyükelçiliği'nden ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.

İlk kaza değil

ABD ordusunun Japonya'da 54 bin askeri bulunuyor. Bell Helicopters ve Boeing tarafından geliştirilen Osprey'in adı son yıllarda kazalarla gündeme geldi.

Ağustos ayında Australya'nın kuzeyinde meydana gelen uçak kazasında 23 askerden üçü hayatını kaybetmişti. Boeing MV-22B Osprey, Melville adasına düşmüş, kazanın nedeni açıklığa kavuşturulamamıştı.

Geçen yıl Norveç'te NATO eğitim tatbikatı sırasında MV-22BM Osprey tipi uçağın düşmesi sonucunda dört donanmasından dört asker ölmüştü. Bunun yanı sıra yine donanmadan üç asker, Osprey tipi uçakla 2017 yılında Avustralya'nın kuzey kıyılarında denize iniş yapmaya çalışırken bir nakliye gemisine çarpma sonucu yaşamını yitirmişti.

2016 yılında ise MV-22 Osprey tipi uçak Okinava açıklarında düşmüştü.

Son yıllarda ABD askeri uçaklarının düştüğü başka kazalar da oldu. Bu ay bir eğitim tatbikatı sırasında bir ABD askeri helikopteri Akdeniz'e düştü, beş ABD askeri öldü. Eylül ayında ise Güney Carolina'da bir F-35 hayalet savaş uçağı düştü ancak pilot son anda uçaktan atlamayı başardı. Nisan ayında Alaska'nın ücra bölgelerinden birinde eğitim tatbikatından dönen iki helikopterin çarpışması sonucu üç ABD askeri ölürken biri yaralandı.

AFP / HT,EC

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