 Osmanlı′dan günümüze Türk Yahudileri | GÜNDEM | DW | 18.11.2021

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GÜNDEM

Osmanlı'dan günümüze Türk Yahudileri

Netflix’te yayınlanan Kulüp dizisi ile Türkiye’deki Yahudiler ve yaşamları merak konusu oldu. Galata Kulesi’nin hemen yakınında yer alan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Türk Yahudilerinin tarihine ışık tutuyor. İstanbul’un en büyük sinagogu Neve Şalom’la bitişik olan müzede, 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya Türkiye’deki Yahudilerin tarihini ve kültürünü DW Türkçe’ye anlattı.

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