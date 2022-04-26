  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Hukuk ve AdaletTürkiye

Osman Kavala kararı siyasi

Erkan Arıkan
Erkan Arıkan
Yorum
1 saat önce

"Osman Kavala'ya ömür boyu hapis cezası verildi. Bu, herkesin hem korktuğu hem de beklediği bir karardı." DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'ın yorumu:

https://www.dw.com/tr/osman-kavalaya-m%C3%BCebbet-hapis-t%C3%BCrkiyede-bir-siyasi-karar-daha/a-61593522
Türkei | Osman Kavala Prozess in Istanbul
Fotoğraf: Ozan Köse/AFP/Getty Images

Türkiye'de yine mahkeme kararları için hangi standartların belirlendiğini merak ettiğim günlerden biri. Osman Kavala, 2016 yazındaki darbe girişimiyle ilgili olarak casusluk suçlamalarından beraat etti. Ama bunun yerine onu 2013 Gezi protestoları sırasında hükümeti devirmeye teşebbüs etmekten suçlu bulmak ve ömür boyu parmaklıklar ardında bırakmak, Mickey Mouse'u Guantanamo'ya terör şüphesiyle sokmak kadar gülünç.

Ancak şaşkına dönen ve hayal kırıklığına uğrayan sadece ben değilim, mahkeme salonunda gözyaşlarına hakim olamayan Kavala'nın sayısız destekçisi de aynı şeyi hissetti. Karar gerekçesinin hemen ardından, Taksim Meydanı'ndaki Gezi protestolarına atıfta bulunarak, "Her yer Taksim, her yerde direniş var" sloganları atıldı.

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan
DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan ArıkanFotoğraf: DW/B. Scheid

En iyi savunma bile işe yaramıyor

Pek çok avukat ve bilirkişinin yanı sıra sanığın avukatları da tüm yargılama boyunca kovuşturmayı herhangi bir şekilde haklı çıkaracak tek bir delilin sunulmadığına dikkat çekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de kesin kanıtlar mevcut değildi. Yurt dışından gelen çok sayıda kınama ve Ankara'ya Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yapılan yoğun çağrı bu yüzdendi.

Kavala'nın avukatları yıllarca davanın her gününe titizlikle hazırlandı. Bu avukatlardan İlkan Koyuncu ile birçok kez konuştum: "İstediğin kadar savun, karar belli!" Ve bu karar asla, hiçbir zaman beraat olmadı.

İstanbul yakınlarındaki Silivri yüksek güvenlikli cezaevinde 1637 gündür tutuklu olan Kavala'yı SEGBİS aracılığıyla dinleyen hakimlerin Pazartesi günü verdiği karar sürpriz olmadı. Kavala'nın tepkisi duygusal ve netti: "Bu, yargıyı kullanan bir suikast girişimidir!"

Erdoğan yine Batı'ya meydan okuyor 

Osman Kavala'nın örnek alınması gerektiği aşikar. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya "benimle uğraşan zaten kaybetmiştir"i gösteriyor. Kültür destekçisi Kavala'nın hiçbir zaman adil yargılanma şansı olmadı. Muhalif siyasetçi Ahmet Şık, "Ben iktidara ya da siyasal parti kılığına girmiş bir mafyanın tetikçiliğini üstlenen, üzerindeki cübbe ile hâkim-savcı kılığına girmişlere öfkelenmiyorum" dedi. Ve bu görüşünde haklı.

Bu hüküm, adalet tanrıçası Justitia'ya (Themis) bir hakaret. Çünkü Türkiye'de Justitia'nın terazisi ve yargıladığı kimselerin kim olduğunu görmemek için taktığı göz bağı elinden alındı.

Erkan Arıkan
Erkan Arıkan DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Gepard tipi tank

dpa: Berlin Gepard tipi tank sevkiyatına yeşil ışık yaktı

Çatışmalar
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Altılı masa ilk olarak Siyasi Ahlak Yasası'nı çalışacak

Altılı masa ilk olarak Siyasi Ahlak Yasası'nı çalışacak

Politika
5 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz.

Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya Başbakanı baskı altında

Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya Başbakanı baskı altında

Politika
23 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da ikinci Macron dönemi başlıyor

Fransa'da ikinci Macron dönemi başlıyor

Politika
25 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön