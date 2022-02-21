Osman Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

2017 yılından bu yana tutuklu olan iş insanıOsman Kavala'nın da arasında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 1574 gündür tutuklu olan Kavala'nın tutukluluğunun devamına, Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına ve bir sonraki duruşmanın 21 Mart'ta görülmesine karar verdi.

Kavala'ya Özgürlük Twitter hesabının duruşmadan aktardıklarına göreKavala’nın müdafii avukatı Deniz Tolga Aytöre"İddianamede: #OsmanKavala’nın hangi gizli bilgiyi temin ettiği ve aktardığı açıklanmamıştır. Osman Kavala’nın diğer sanığa somut bir sırrı teslim ettiği kanaatine hangi delillerle ulaşıldığı açıklanmamıştır" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti: "İddia Makamının burada yapmaya çalıştığı şey yeni bir suç tipi yaratıp her türlü eylemi casusluk adı altında toparlayarak muhalif sesleri ve toplumsal denetimi ortadan kaldıran yeni bir torba madde yaratmaya çalışmasıdır."

Aytöre "Bu iddianameyle yargılamanın devam ettirilmesi, bir sanığın kendisine yöneltilen suçlamaların niteliğini ve nedenini bilme hakkını güvence altına alan AİHS md. 6/3 ve/veya Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi md. 14’ü de ihlal etmektedir" şeklinde konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaklaşık iki yıl önce Kavala'nın serbest bırakılması yönünde karar almış ve Kavala'nın tutukluluğunu siyasi olarak nitelemişti. Türkiye'nin bu kararı hayata geçirmemesi nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu ayın başında Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatmıştı.

DW / SSB, BÖ

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