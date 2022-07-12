Osman Kavala'dan AİHM kararıyla ilgili açıklama

Osman Kavala, AİHM’nin Türkiye ile ilgili kararı hakkında “Mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'ye yönelik Pazartesi günkü kararıylailgili bir açıklamada bulundu.

Kavala'ya Özgürlük Twitter hesabı üzerinden Salı günü yapılan paylaşımda, AİHM'nin Kavala hakkında 10 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı kararın Türk hükümeti tarafından yerine getirilmediğine hükmetmesine ilişkin Pazartesi günkü hükmü konusunda Kavala'nın, "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur" dediği aktarıldı.

1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Kavala ayrıca, "Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum" dediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili iddialar kapsamında 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyor. AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

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AİHM'nin bu kararına rağmen Türkiye Kavala'yı serbest bırakmadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara'ya karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmış ve bu prosedür gereği Kavala dosyası yeniden AİHM'ye gönderilmişti. AİHM'nin Pazartesi günkü kararı bu doğrultuda alındı. Bu kararda AİHM, Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle AİHS'nin 46/1’inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı. Söz konusu madde, Avrupa Konseyi bir devletin AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğünü kapsıyor. Mahkeme ayrıca, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye'nin Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödemesine de karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Nisan 2022'de görülen duruşmada, Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüsten" suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

DW / DÇÜ,ET