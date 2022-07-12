  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Osman Kavala (Arşiv fotoğrafı)
Fotoğraf: Wiktor Dabkowski/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Osman Kavala'dan AİHM kararıyla ilgili açıklama

28 dakika önce

Osman Kavala, AİHM’nin Türkiye ile ilgili kararı hakkında “Mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur” dedi.

https://www.dw.com/tr/osman-kavaladan-ai%CC%87hm-karar%C4%B1yla-ilgili-a%C3%A7%C4%B1klama/a-62440825

Tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'ye yönelik Pazartesi günkü kararıylailgili bir açıklamada bulundu.

Kavala'ya Özgürlük Twitter hesabı üzerinden Salı günü yapılan paylaşımda, AİHM'nin Kavala hakkında 10 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı kararın Türk hükümeti tarafından yerine getirilmediğine hükmetmesine ilişkin Pazartesi günkü hükmü konusunda Kavala'nın, "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur" dediği aktarıldı.

1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Kavala ayrıca, "Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum" dediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili iddialar kapsamında 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyor. AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

Osman Kavala'nın eşi: Tutuklu olması için hiçbir sebep yok

AİHM'nin bu kararına rağmen Türkiye Kavala'yı serbest bırakmadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara'ya karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmış ve bu prosedür gereği Kavala dosyası yeniden AİHM'ye gönderilmişti. AİHM'nin Pazartesi günkü kararı bu doğrultuda alındı. Bu kararda AİHM, Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle AİHS'nin 46/1’inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı. Söz konusu madde, Avrupa Konseyi bir devletin AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğünü kapsıyor. Mahkeme ayrıca, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye'nin Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödemesine de karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Nisan 2022'de görülen duruşmada, Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüsten" suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

 

DW / DÇÜ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gezi Davası'nda mahkum edilenler için düzenlenen protesto eyleminden bir kare - (04.05.2022)

Af Örgütü Gezi tutuklularını "düşünce mahkumu" ilan etti

Af Örgütü Gezi tutuklularını "düşünce mahkumu" ilan etti

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de yargının muhalefeti susturmak için bir baskı aracına dönüştüğünü belirterek Gezi Davası tutuklularını "düşünce mahkumu" ilan etti.
İnsan Hakları
17 Haziran 2022

Ankara’dan Osman Kavala çıkışı

Ankara’dan Osman Kavala çıkışı

Türkiye, Avrupa Konseyi’ne resmen başvuruda bulunarak Osman Kavala hakkında başlatılan ihlal prosedürüne son verilmesini istedi.
Politika
9 Haziran 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Osman Kavala (Arşiv fotoğrafı)

Osman Kavala'dan AİHM kararıyla ilgili açıklama

Politika
28 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın Baltık Denizi'ne kıyısı olan Lubnim bölgesindeki Kuzey Akım 1 tesisi - (11.07.2022)

Almanları zorlu bir kış bekliyor

Almanları zorlu bir kış bekliyor

Politika
5 saat önce
Mark MacGann

Uber ifşacısı MacGann: İnsanlara yalan sattık

Uber ifşacısı MacGann: İnsanlara yalan sattık

Politika
18 saat önce
Avrupa Konseyi binası

Kavala kararı: Üçlü mekanizma devreye girecek

Kavala kararı: Üçlü mekanizma devreye girecek

Hukuk devleti ilkesi
21 saat önce
Macron'un Uber yöneticileriyle yaptığı yazışmalar ortaya çıktı

#UberFiles: Macron'un gizli rolü ifşa oldu

#UberFiles: Macron'un gizli rolü ifşa oldu

Politika
10 Temmuz 2022
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Uber Erdoğan'a ulaşmak için kimlerle görüştü?

Uber Erdoğan'a ulaşmak için kimlerle görüştü?

Ekonomi
10 Temmuz 2022
Ukrayna'nın görevden alınan Berlin büyükelçisi Andriy Melnik

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı

Politika
10 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön