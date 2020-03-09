 Osman Kavala hakkında bir tutuklama kararı daha | TÜRKİYE | DW | 09.03.2020

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TÜRKİYE

Osman Kavala hakkında bir tutuklama kararı daha

Gezi Parkı davasından beraat eden ancak tahliye edilmesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala, bu kez casusluk suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı.

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İki buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Gezi Parkı davasından beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kavala'ya Özgürlük Platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğinin TCK 328'inci maddesi uyarınca "devletin dış güvenliği veya dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

Açıklamada Kavala'nın 1 Kasım 2017'de tutuklanıp 11 Ekim 2019'da re'sen tahliye edildiği dosyadan yeniden tutuklandığına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile "yoğun şüpheli ilişkilerinin" tespit edildiğini kaydetmişti.

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kavala aynı dosyadan tutuklandı, resen tahliye edildi, yeniden tutuklandı ve yine tutuklandı" diyerek "Savcı Hasan Yılmaz'ın tutuklama müzekkeresine yazdığı "yeni delil”: "Barkey hakkında yapılan ek araştırmada yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyette bulunduğuna yönelik bulgulara erişildiği...” ifadesine yer verdi. Şık, Kavala ile ilgili aynı dosyadan verilen üç tutuklama kararının tutanaklarını da paylaştı:

Gezi Parkı davası çerçevesinde 841 gün cezaevinde yatan ve 18 Şubat'taki duruşmada hakkındaki suçlamalardan beraat eden Osman Kavala daha tahliye edilmeden bu kez 15 Temmuz soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhurityeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti. 

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Osman Kavala hakkında bir tutuklama talebi daha

Gezi Parkı davasından beraat eden ancak tahliye edilmesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala, bu kez casusluk suçlamasıyla karşı karşıya. (09.03.2020)  

Hak savunucuları: Kavala derhal serbest bırakılsın

İş insanı Osman Kavala'nın başka bir dosyadan yeniden tutuklanmasını "ihlal" olarak nitelendiren hak savunucularına göre, iki yıl içinde iddianamesi hazırlanmayan dosyadan Kavala'nın tekrar tutuklanması hukuken imkânsız. (28.02.2020)  

Henri Barkey: Osman Kavala ile telefonda bile konuşmadık

Kavala'nın tutuklandığı soruşturmada darbe girişimini planlamakla suçlanan ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Henri Barkey DW Türkçe'ye konuştu. Barkey, Kavala'yla telefonda bir kez bile görüşmediklerini söylüyor. (21.02.2020)  

Türk yargısı: Önce tahliye sonra tutuklama

Türkiye’de KHK ile yapılan bir düzenlemeyle tahliye kararlarının ardından verilen tutuklama kararları artık rutine dönüşüyor. Osman Kavala’nın yeniden tutuklanması Türk yargısına siyasi müdahalenin de bir yansıması. (20.02.2020)  

Osman Kavala tutuklandı

Gezi Parkı davasında beraat eden ve hemen sonrasında 15 Temmuz soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Osman Kavala Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (19.02.2020)  

Avrupa Konseyi'nden Türk yargısına "dik durun" çağrısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, son olarak Osman Kavala örneğinde yaşanan çelişkilere dikkat çekerek Türk yargısını siyasal müdahaleler karşısında dik durmaya ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya çağırdı. (19.02.2020)  

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