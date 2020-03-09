Osman Kavala hakkında bir tutuklama kararı daha

İki buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Gezi Parkı davasından beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kavala'ya Özgürlük Platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğinin TCK 328'inci maddesi uyarınca "devletin dış güvenliği veya dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

Açıklamada Kavala'nın 1 Kasım 2017'de tutuklanıp 11 Ekim 2019'da re'sen tahliye edildiği dosyadan yeniden tutuklandığına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile "yoğun şüpheli ilişkilerinin" tespit edildiğini kaydetmişti.

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kavala aynı dosyadan tutuklandı, resen tahliye edildi, yeniden tutuklandı ve yine tutuklandı" diyerek "Savcı Hasan Yılmaz'ın tutuklama müzekkeresine yazdığı "yeni delil”: "Barkey hakkında yapılan ek araştırmada yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyette bulunduğuna yönelik bulgulara erişildiği...” ifadesine yer verdi. Şık, Kavala ile ilgili aynı dosyadan verilen üç tutuklama kararının tutanaklarını da paylaştı:

Gezi Parkı davası çerçevesinde 841 gün cezaevinde yatan ve 18 Şubat'taki duruşmada hakkındaki suçlamalardan beraat eden Osman Kavala daha tahliye edilmeden bu kez 15 Temmuz soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhurityeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

DW/BK,TY

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