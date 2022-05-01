Osman Kavala: Gezi davası kararı AİHM'ye hakaret

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davasında hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Çakırözer ziyaretlerin ardından basın açıklaması yaptı. Gezi’de milyonlarca insanın anayasal hak olan protesto hakkını kullandığını söyleyen Çakırözer, verilen cezaların büyük bir hukuksuzluk olduğunu dile getirdi. Çakırözer, "Osman Kavala'nın cezaevinde geçirdiği dokuzuncu bayramı. Onunla birlikte Gezi sanıkları da bu bayramı ailelerinden uzakta haksız, hukuksuz tutuklu bulundukları Silivri ve Bakırköy cezaevlerinde geçirecek. Bu adaletsizlik bir an önce giderilmeli ve bu masum insanlar özgürlüklerine en kısa sürede kavuşmalıdır" dedi.

CHP milletvekili Utku Çakırözer Fotoğraf: CHP

Çakırözer cezaevinde görüştüğü Kavala, Kahraman, Altınay ve Atalay’ın kararı nasıl yorumladığı hakkında da bilgi verdi.

Kavala: Sonuçta zararlı çıkan Türkiye'nin saygınlığı oluyor

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kavala'nın, mahkemenin kararına şaşırmadığını söyleyen Çakırözer, Kavala'nın karara ilişkin açıklamalarını şöyle aktardı:

"Hiç suçum yok ama bu kadar yatırdıktan sonra bir ceza vermeden bırakmalarını beklemiyordum. Ama böylesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına şaşırdım. Ama daha çok şaşırdığım husus benimle birlikte saygın yedi isme 18 yıl hapis cezası verilmesi. Bu isimlerin her biri yasalara hukuka bağlı, onlarca yıldır ülkemizin iyiliği için çalışan kişiler. Onlara da böyle bir zulüm yapılıyor olması çok üzücü. Mahkemenin bu kararları aslında üyesi olduğumuz AİHM’ye hakaret niteliğinde. Türkiye’nin AİHM’ye ‘O dosyadan beraat etti’ dediği dosyadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldım. Hükümet AİHM’ye, ‘Ben seni oyalamak için dosyalar uydurdum. Seni aldattım. Şimdi de senin kararlarını tanımıyorum’ diyor aslında bu kararla. Maalesef sonuçta zararlı çıkan Türkiye’nin saygınlığı oluyor."

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Hakan Altınay: Tam bir deli saçması!

Çakırözer'in verdiği bilgiye göre, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Altınay da kararı, "Bu, tarafsız adil bir mahkemenin verdiği karar değil, tam bir deli saçması" sözleriyle yorumladı. Kararın Türkiye’nin itibarına büyük hasar verdiğini söyleyen Altınay, "Hukukun, adaletin, vicdanların üzerinden buldozer gibi geçen bir karar. Ama bir de Türkiye’nin itibarına verdiği büyük hasar var" ifadesini kullandı.

Tayfun Kahraman Fotoğraf: Privat

Kahraman ise Gezi'yi savunmaya devam edeceklerini söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendileri ile dayanışma sergilediği için teşekkür etti.

"Bu memleket, giydirmek istedikleri bu deli gömleğine sığmaz" diyen tutuklu avukat Atalay da, "100'üncü yılında demokratik cumhuriyet 84 milyon olarak hepimizin birbirine armağanı olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ve diğer liderlerin bu hukuksuzluğa karşı durmasından, Gezi’ye sahip çıkmasından mutluyuz" dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan avukat Can Atalay Fotoğraf: DW

Mahkemenin kararı

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iş insanı Osman Kavala’nın “casusluk” suçlamasından beraat ve tahliyesine, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise 18’er yıl hapis cezasına çarpıtılmasına, hepsinin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmişti.

DW, ANKA / HT,CÖ