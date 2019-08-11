 Oslo’da silahlı şüpheli ambulans kaçırdı | AVRUPA | DW | 22.10.2019

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AVRUPA

Oslo’da silahlı şüpheli ambulans kaçırdı

Oslo’da bir hastaneye ait ambulansı silahlı bir erkek tarafından kaçırıldı. Kaçarken yayalara çarpan ve iki bebeği yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Polis, bir şüpheliyi daha arıyor.

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Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir kişinin bir hastaneye ait ambulans aracını kaçırdığı bildirildi. Norveç polisi, şüphelinin kaçarken yayalara çarptığını ve aralarında iki bebeğin de bulunduğu beş kişiyi yaraladığını kaydetti.

Açıklamada, polisin çalıntı ambulans aracına ateş açtığı, şüphelinin ciddi bir yara almadan gözaltına alındığı belirtildi. Oslo Polisi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışmış olduğundan şüphelenilen, sarhoş görünümlü bir kadının arandığını duyurdu.

Oslo Üniversite Hastanesi sözcüsü de, şüphelinin çarptığı yedi aylık ikizlerin tedavi altına alındığını söyledi. Sözcü, av silahı bulunan şüphelinin hastanenin ambulans aracını kaçırmasından birkaç dakika sonra hastaneye ait bir diğer ambulansın kaçırılan aracın peşine düştüğünü ve bu araca çarparak durdurduğunu aktardı. Sözcü, "Bu çarpışmadan sonra polis geldi ve (şüpheliyi) yakaladı" diye konuştu.

Oslo Polisi: Henüz bir terör şüphesi yok

Oslo emniyet teşkilatından Erik Hestvik, henüz olayın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir göstergenin bulunmadığını söyledi. Emniyetten yapılan bir diğer açıklamada, "Soruşturma henüz çok erken bir evrede. Kapsamlı ve geniş bir soruşturma yürütüyoruz" denildi.

rtr, AP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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