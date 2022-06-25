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Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen bir silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: JAVAD PARSA/NTB/AFP
SuçNorveç

Oslo'da barlar sokağında silahlı saldırı

1 saat önce

Norveç'in başkenti Oslo'da barlar sokağındaki silahlı saldırıda iki kişi öldürüldü. LGBTQ topluluğu içinde popüler olan bir barın hedef alındığı saldırıyla ilgili terör soruşturması yürütülüyor.

https://www.dw.com/tr/osloda-barlar-soka%C4%9F%C4%B1nda-silahl%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1/a-62259114

Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde bar ve gece kulüplerinin bulunduğu bir sokakta gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi öldü, en az 21 kişi de yaralandı.

LGBTQ topluluğu içinde popüler olan "London Pub" adlı bara ateş açan saldırganın daha sonra bu mekânın yanındaki barları da hedef aldığı açıklandı.

Norveç polisi, saldırının faili olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin İran kökenli bir Norveç vatandaşı olduğunu bildiren Polis, daha önce bıçak ve uyuşturucu bulundurma gibi daha hafif suçlara karışan şüphelinin, Norveç istihbaratı tarafından bilinen bir isim olduğunu ifade etti.

Bir tabanca ve bir otomatik silah da ele geçiren Polis, olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen bir silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Terje Pedersen/NTB/AP/picture alliance

Başbakan'dan LGBTQ topluluğuna destek

Saldırının ardından bugün Oslo'da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü dâhil tüm etkinlikler, polisin tavsiyesi üzerine iptal edildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Facebook'ta paylaştığı mesajda, "Bu gece Oslo'daki London Pub'ın dışında gerçekleşen saldırı, masum insanlara yönelik acımasız ve derinden sarsıcı bir saldırıydı" dedi.

Saldırının LGBTQ topluluğunda korku ve üzüntüye neden olduğunu belirten Norveç Başbakanı, "Hepimiz sizin yanınızdayız" ifadesini kullandı.

 

DW,rtr,AFP,AP / CÖ,ET

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