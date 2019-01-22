Oscarlar sahiplerini buluyor

Sinema dünyasının en önemli ödülleri olarak kabul edilen Akademi Ödülleri bu gece 91'inci kez dağıtılacak.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece Los Angeles’ta yapılacak törenin bu yıl öne çıkan filmleri 10’ar dalda Oscar’a aday gösterilen Roma ve The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmleri oldu.

Yönetmenliğini Meksikalı Alfonso Cuaron’un yaptığı Netflix yapımı Roma'nın aday gösterildiği dallar arasında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo, Yabancı Dilde En İyi Film bulunuyor. 75'inci Venedik Film Festivali’nde Altın Arslan’a layık görülen siyah-beyaz film, 70’li yıllarda Meksikalı bir ailenin hayatını anlatıyor.

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un imzasını taşıyan The Favourite de, En İyi Film, En İyi Yönetmen gibi dallarda ödüle aday. Film, Büyük Britanya Kraliçesi Anne'in bir portresini çiziyor.

Roma, 10 dalda yarışıyor

Gecenin diğer favorileri

Bradley Cooper'in ilk yönetmenlik denemesi A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) ve Adam McKay'in yönettiği, ABD'nin eski başkan yardımcılarından Dick Cheney’nin hayatına ışık tutan Vice 8'er adaylıkla gecenin diğer favori filmleri.

Bilim kurgu-aksiyon türündeki Black Panther (Kara Panter) aralarında En İyi Film’in de olduğu 7 dalda yarışıyor. Böylelikle Oscar tarihinde ilk kez bir çizgi roman uyarlaması En İyi Film dalında Oscar yarışı verecek.

Spike Lee imzalı BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) 6 adaylıkla, Green Book (Yeşil Rehber) ve Bohemian Rhapsody ise 5'er adaylıkla öne çıkan diğer yapımlar.

A Star is Born'un başrollerinde Bradley Cooper ve Lady Gaga yer alıyor

En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu adayları

24 dalda dağıtılacak Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adayları Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) ve Viggo Mortensen (Green Book) olarak sıralanırken En İyi Kadın Oyuncu ödülü içinse Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Glose (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star is Born) ve Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) yarışacak.

DW,dpa/JD,GA,UÇ,EC

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