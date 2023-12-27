Oscar ödüllü Parazit filminin oyuncusu ölü bulundu

Güney Koreli aktör Lee Sun-kyun, başkent Seul'de bir otoparkta aracında ölü bulundu. 48 yaşındaki Lee, 2020 yılında En İyi Film dalında Oscar Ödülü kazanan Güney Kore yapımı Parazit filminde oynamıştı.

İntihar ettiğinden şüphelenilen Lee, uyuşturucu kullanma suçlamasıyla soruştuma altındaydı. Üç kez polise ifade veren Lee'nin hafta sonu gerçekleşen sorgusu 19 saat sürmüştü.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktarığa göre aktör ifadesine, kendisine şantaj yapmaya çalışan bir bar hostesi tarafından uyuşturucu alması için tuzağa düşürüldüğünü söylemişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi, menajerinin polise Lee'nin ardında bir intihar notu bırakarak evden ayrıldığını söylemesi üzerine arama çalışması başlatıldığını kaydetti.

Güney Kore medyasındaki haberlere göre Lee'nin ajansı HODU&U Entertainment, ünlü aktörün ölümden duyulan üzüntüyü dile getirerek, olayla ilgili yanlış bilgilere ve kötü niyetli haberlere karşı uyardı.

Güney Kore'deki katı uyuşturucu yasalarına göre altı ay hapis cezasından başlayan cezalar suçun tekrar işlenmesi durumunda 14 yıla kadar çıkabiliyor.

​​Lee Sun-kyun (solda) Parazit filimde zengin bir iş insanını canlandırmıştı. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Koch Film

Bong Joon-ho'nun yönettiği kara komedi türündeki gerilim filmi Parazit, altı dalda Oscar'a aday gösterildiği 2020 yılında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi özgün senaryo ve en iyi uluslararası uzun metrajlı film olmak üzere dört dalda Akademi Ödülü kazandı. Film, en iyi film ödülünü kazanan ilk İngilizce olmayan film özelliğindeydi.

Lee filmde, alt sınıftan bir ailenin çalışan kılığında evine sızdığı varlıklı bir iş insanını canlandırıyordu.

1975 doğumlu Lee, ülkesinde birçok televizyon ve sinema yapımında başrol oynamıştı. Ödüllü aktris Jeon Hye-jin ile evli olan Lee'nin iki çocuğu vardı.

Reuters/GY,EC

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