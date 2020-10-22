 Oruç Reis′in görev süresi yeniden uzatıldı | TÜRKİYE | DW | 25.10.2020

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TÜRKİYE

Oruç Reis'in görev süresi yeniden uzatıldı

Türkiye'de yeni ilan edilen Navtex ile Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresi 4 Kasım'a kadar uzatıldı.

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Antalya (Reuters)

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapmakla görevli Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresi yeni ilan edilen bir Navtex (denizcilere duyuru) 4 Kasım'a kadar uzatıldı. Oruç Reis'in Rodos Adası'nın güneyinde görevini sürdüreceği bildirildi. İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in görev süresi son olarak 22 Ekim Perşembe günü yeniden uzatılmış ve gemi Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası çevresini kapsayan alanda araştırma yapmakla görevlendirilmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanan komşu ülke Yunanistan ile gerginliğe neden oluyor.

İki ülkenin geçen hafta cuma günü yapmayı planladıkları askeri tatbikatları iptal ettiklerini açıklaması gerginliğin yumuşamaya başladığı şeklinde yorumlanmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Yunanistan ve Türkiye gelecek hafta yapmayı öngördükleri askeri tatbikatları iptal ettiler. Türkiye ve Yunanistan'ı bu tavırlarından ve yapıcı yaklaşımlarından ötürü tebrik ederim" demişti.

Yunanistan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin illegal olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türk hükümeti ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğu görüşünde.

dpa,DW/BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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