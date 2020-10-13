 Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı | TÜRKİYE | DW | 11.11.2020

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TÜRKİYE

Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapmakla görevli Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresi 23 Kasım’a kadar uzatıldı.

Oruç Reis sondaj gemisi

Oruç Reis sondaj gemisi

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapmakla görevli Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresinin uzatıldığını duyurdu. Yeni ilan edilen Navtex‘le (denizcilere duyuru) Oruç Reis'in görev süresi 23 Kasım'a dek uzatıldı.

Daha önce Oruç Reis'in 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları, jeolojik, jeofizik ve hidrografik oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanan komşu ülke Yunanistan ile gerginliğe neden oluyor.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.

DW / HT,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'ye mesaj: Diyalog sürecinde ilerleme bekliyoruz

Almanya ve Fransa, Türkiye'nin Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesini provokasyon olarak tanımladı. Almanya Dışişleri Bakanı, yaptırım seçeneği için önümüzdeki haftalarda gelişmelerin gözlemleneceğini açıkladı.  

Yunanistan'dan Türkiye'ye yaptırım atağı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Atina'daki temaslarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yeniden başlatmasını "dehşet verici" diye nitelerken Yunanistan AB yaptırım kararının öne alınmasını istedi.  

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