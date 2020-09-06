 Oruç Reis Antalya Limanı′na döndü | AVRUPA | DW | 13.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırma yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis araştırma faaliyetlerinin tamamlanması üzerine Antalya Limanı'na döndü. Yunanistan gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

default

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini araştırmakla görevli Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na demir attığı bildirildi.

Türkiye'ye diyalog çağrısı

Gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye'ye dönmüş olmasının "olumlu bir adım" olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki ekonomik bölgelerin kesin sınırlarının belirlenebilmesi için bir diyaog kurulması konusunda yeni adımlar atmaya çağırdı. Türkiye, Oruç Reis gemisinin faaliyet süresini ay başında 12 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Türkiye'nin Oruç Reis ile ağustos ayının ikinci haftasından bu yana Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hak ettiği bölgelerde araştırma yapması Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında büyük gerginliğe neden olmuş, Türkiye'yi sert şekilde eleştiren Avrupa Birliği (AB) de Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu. Yunanistan Türkiye'nin bölgedeki araştırma faaliyetlerinin "yasa dışı" olduğunu iddia ediyor. İddiaları geri çeviren Türk hükümeti ise araştırma yapılan bölgelerin Türkiye'nin kıta sahanlığına dahil olduğunu savunuyor.

Kiryakos Mitsotakis

Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan'dan orduya yatırım

Öte yandan Yunanistan, Türkiye ile gerginliklerin yaşandığı bu dönemde ordularını güçlendirme kararı aldığını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada, Fransa'dan 18 Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ve ordularını 15 bin yeni askerle güçlendireceklerini söyledi. Başbakan ayrıca dört yeni fırkateyn ile dört Romeo helikopterinin de deniz kuvvetlerine dahil edileceğini söyledi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ilk kez bir Avrupa ülkesinin Rafale tipi savaş uçağı satın almaya karar verdiğini belirterek kararı "memenuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

dpa,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisini korumaya devam ettiklerini açıkladı. MSB ayrıca, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” dedi.  

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni Navtex gerilimi

Türkiye yeni bir Navtex ilanı ile sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyet süresini uzattı. Buna tepki gösteren Yunanistan, Türkiye'yi diyalog çağrılarını dikkate almamakla suçladı.  

Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'de Atina'nın tezlerini ciddiye almak ve haklı olduğu yerde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merkel, "Buna rağmen ben her zaman gerginliğin tırmanmaması için çalıştım" dedi.  

Benzer içerik

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Istanbul

Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması 06.09.2020

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisini korumaya devam ettiklerini açıkladı. MSB ayrıca, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” dedi.

US-Außenminister Pompeo in Prag eingetroffen

Pompeo Doğu Akdeniz'i görüşmek üzere Kıbrıs'a gidecek 11.09.2020

Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gideceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sorunun "diplomatik ve barışçı" yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi.

Zypern Militärübung im Mittelmeeer

Rusya'dan Doğu Akdeniz geriliminde arabuluculuk önerisi 08.09.2020

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki temasları sırasında Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için taraflar arasında arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Avrupa Moria’yı tartışmaya devam ediyor

Moria yangını sonrası Avrupa’da sığınmacıların durumu tartışılmaya devam ediyor. AB’den dayanışma çağrıları gelirken, CDU’lu Röttgen Almanya’nın 5 bin kadar sığınmacı kabul edebileceğini savundu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  