 Oruç Reis anlaşmazlığında uzlaşma sinyalleri | TÜRKİYE | DW | 27.07.2020

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TÜRKİYE

Oruç Reis anlaşmazlığında uzlaşma sinyalleri

Yunanistan Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkta gerilimin kısmen düştüğü yönünde bir açıklama yaptı. İspanya Dışişleri Bakanı da bugün Ankara'daki görüşmede "bir kırılma noktasına" varıldığını söyledi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi

Türkiye ile Yunanistan arasında geçen hafta tırmanan Doğu Akdeniz geriliminde yumuşama sinyalleri geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelya Petsas bugün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de hareket halinde olan donanma gemilerinin sayısını azalttığını söyledi. Petsas Atina’nın Türkiye ile "uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde" müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz sondaj haklarıyla ilgili gerginlik uzunca bir süredir devam ediyor. Ankara geçen hafta Antalya limanında demirli olan Oruç Reis gemisinin Yunanistan'ın  Rodos, Kerpe ve Kızılhisar (Meis) adalarının güneyinde sismik araştırma yapacağını açıklamıştı. Bu açıklama Atina ile Ankara arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Yunan hükümet sözcüsü Petsas Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, Yunanistan’ın egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini ve egemenlik haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağını bütün taraflara altını çizerek duyuruyor" demişti.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da aynı gün "Washington ve Avrupa’dan verilen net mesajı yinelemek istiyorum ve Türk makamlarının Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Kıbrıs’ın kendi yetki alanı ilan ettiği alanlarda doğal kaynak arama planları gibi gerginlik yaratan faaliyetlerini durdurması yönünde çağrıda bulunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya

"Türkiye araştırma faaliyetlerine bir ay ara verecek"

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da bugün Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında buzların erimeye başladığı yönünde bir işaret verdi.

Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmak bakımından görüşmelerin faydalı olduğunu belirten İspanyol bakan, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine bir aylık bir ara vermesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Gonzalez Laya "Doğu Akdeniz’deki sondaj konusunda bir tür kırılma noktasına vardık ve varolan gerilimi azaltmak bakımından Mevlüt ile faydalı bir diyaloğumuz oldu" diye konuştu.

İspanyol bakan ayrıca "(Çavuşoğlu’nun) taraflar arasında diyaloğa yer açmak için araştırmaları en az bir ay durdurma iradesi göstermesinin bir güven işareti olduğuna inanıyorum" dedi.

Çavuşoğlu ise ortak basın toplantısında Türkiye’nin araştırma faliyetlerini durdurmayı planladığına yönelik bir açıklamada bulunmadı.

AP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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