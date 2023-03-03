Ortak aday krizi: Ankara'da taşlar yerinden oynadı

"Millet İttifakı" olarak hareket etme kararı alan ve bir yıldır çalışmalarını sürdüren altı muhalefet partisi "ortak cumhurbaşkanı adayı" konusunda anlaşamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beş partinin kabul ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ismine itirazları olduğunu belirterek aday olmaları için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Altı masa liderleri aslında Perşembe akşamı cumhurbaşkanlığı adayı konusunda "ortak bir anlayışa vardıklarını" imzalı bir açıklama ile duyurmuştu. Ancak bu açıklamada aday ismi zikredilmemişti. CHP, DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerince kabul edilen Kemal Kılıçdaroğlu ismini İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin kurullarına taşıdı. Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) ve il başkanları toplantısında masanın Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştığını partisine sundu ve görüşlerini sordu. Edinilen bilgiye göre, yapılan oylamada oy birliği ile Kılıçdaroğlu'na "hayır" kararı çıktı. Toplantıda söz alan üyelerin tamamı "Kılıçdaroğlu kazanacak aday değil" ve "Bize dayatılan Kılıçdaroğlu ismi ile seçimde hüsrana uğrarız" benzeri yorumlar yaptı. GİK üyeleri ile süreci değerlendiren Akşener de sert bir açıklama ile masaya İmamoğlu ve Yavaş'ın önerilmesi kararını bir basın toplantısı ile açıkladı. Akşener'in açıklamada kullandığı sert üslup ise "masaya öneriden ziyade masayı dağıtma adımı" olarak yorumlandı.

Akşener'in açıklamalarının ardından gözler Pazartesi 14:00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya çevrildi. Toplantının ertelenip ertelenmeyeceğine dair karar henüz verilmedi. Akşener'in toplantıya katılıp katılmayacağı da belirsizliğini koruyor. Toplantıya kadar yapılacak olan açıklama ve değerlendirmelerin bu kararı etkileyeceği belirtildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Pazartesi toplantıya katılıp katılmayacağı konusu değerlendirilecek" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti neden rahatsız?

İYİ Parti kurmayları, CHP'den uzun süredir gelen "Kılıçdaroğlu dışındaki adayı kabul etmeyiz", "Kılıçdaroğlu adaydır", "Bu şartlarda kimi koysak Erdoğan'a karşı kazanır" gibi açıklamaların parti yönetiminde tepki çektiğine dikkati çekiyor. Masayı "Kılıçdaroğlu aday olsun diye kurulmuş bir tuzak" yorumlayan İYİ Parti kurmayları, "Samimi şekilde kazanan aday için mücadele ettik ve ediyoruz, ancak net bir dayatma ile karşı karşıyaydık" değerlendirmesi yapıyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da Akşener'in açıklaması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "İYİ Parti masaya teklifini sunuyor. 'Milletin sesini duyun, kazanacak aday bu isimlerdir' diyen taraf biziz. Beş kişi, beş parti, beş paydaş 'Kemal Kılıçdaroğlu' diyor, biz de altıncı paydaş olarak 'bu seçeneği değerlendir' diyoruz. 'Milletin sesini duyun' diyoruz. Bunu kabul etmiyorlarsa da ne dediklerini dinleyeceğiz. İYİ Parti'nin masaya teklifini hangi gerekçe ile kabul etmeyecekler veya edecekler bunu dinleyeceğiz. Nasıl izah edecekler, verilecek cevabı göreceğiz ve tabanımızla milletimizle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

CHP karara ne diyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'in açıklamalarını Türkiye İşçi Partisi'ndeki (TİP) görüşmesi sonrası genel merkeze geçerken "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" sözleriyle değerlendirdi. CHP lideri, daha sonra partisinin olağanüstü MYK toplantısına başkanlık etti. CHP'de Akşener'in kararına ve açıklamadaki sert üsluba tepkiler olduğu öğrenildi.

Bir CHP kurmayı, "Masada beş partinin oluşturduğu bir irade var, bu 'dayatma' diye eleştiriliyor, ancak ayrı bir dayatma söz konusu. Kılıçdaroğlu ismine 'kazanacak aday değil' gerekçesi ile karşı çıkmak siyaseten doğru değil. Kılıçdaroğlu kazanacak adaydır ve kazanacaksa altı parti iradesiyle kazanacaktır" yorumu yaptı. CHP'de Akşener'in kullandığı "şahsi hırs", "küçük hesap", "tek aday tasdiki için çalışan masa", "figüran olmayacağız" gibi ifadeler de tepkiyle karşılandı. Kurmaylar, "Daha kibar, daha uygun ve nezaketli bir dil kullanılabilirdi. Hakarete varan bir üslup hoş olmadı" değerlendirmesi yaptı.

İmamoğlu ve Yavaş cephesinde durum ne?

İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklama yapmadan önce kulislere 11 büyükşehir belediye başkanının ortak bir açıklama ile Kılıçdaroğlu'na destek vereceği bilgisi yansıdı. Bilginin kamuoyuna GİK toplantısı devam ederken verilmesi de dikkat çekti. Akşener'in basın toplantısı sonrası ise açıklamadan "şimdilik" vazgeçildiği öğrenildi.

CHP'de kurmaylar, "Meral Akşener daha önce iki belediye başkanı ile ilgili tasarrufun CHP genel başkanında olduğunu net şekilde söylemişti. Şimdi İmamoğlu ve Yavaş'a açık çağrı yapması etik olmadı" değerlendirmesi yaptı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın da açık şekilde Kılıçdaroğlu'na destek vermesi ve Akşener'in çağrısını kabul etmemeleri bekleniyor.

Diğer dört partide durum ne?

Akşener'in karası sonrası Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nde de kurmaylar genel başkanlar ile bir araya geldi. Partilerin kurullarını hafta sonu olağanüstü toplayarak süreci değerlendirmeleri bekleniyor.

Altılı masa paydaşı olmayan ancak altılı masanın adayını bekleyerek yol haritası belirlemeye hazırlanan HDP'de de olağanüstü MYK toplanacak.