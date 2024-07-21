Ortadoğu'da İsrail-Yemen bir cephesi mi açılıyor?

Yemen'deki Husi milislerinin Gazze savaşı nedeniyle İsrail'i hedef almasının ardından gerilim tırmanıyor. İsrail'in Yemen'deki Hudeyde limanına misillemesinde en az altı kişi hayatını kaybetti.

İsrail ile Yemen'deki Husi milislerinin karşılıklı saldırılarının ardından bölgedeki gerilimin büyümesinden endişe ediliyor.

İsrail, İran destekli Husi milislerinin Tel Aviv'de düzenlediği ölümcül insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak Yemen'de Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde Limanı'nı hedef aldı.

İsrail'in Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda en az altı kişinin öldüğü bildirildi. Yemen haber ajansı Saba, büyük bir yangına neden olan saldırı sonucu 87 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Hudeyde Limanı bölgesindeki Husi terör rejiminin askeri hedeflerini" vurduğunu belirtti. Hava saldırılarının, isyancıların son aylarda İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "yüzlerce saldırıya bir yanıt" olduğu ifade edildi.

İsrail'den İran destekli gruplara gözdağı: Hudeyde'deki ateş tüm Ortadoğu'dan görülüyor

Cuma günü, Husilerin Tel Aviv'e saldırısında bir kişi hayatını kaybetmiş, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var" ifadelerini kullanan Savunma Bakanı Yoav Gallant bu saldırının ardından misilleme yapacaklarını duyurmuştu.

Yoav Gallant Fotoğraf: DREW ANGERER/AFP/Getty Images

Gallant Hudeyde Limanı'na yönelik saldırının, Gazze Savaşı'nı fırsat bilerek İsrail'e saldıran Ortadoğu'daki diğer İran destekli silahlı gruplara da bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek "şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Ortadoğu'nun dört bir yanından görülüyor ve mesajı net" ifadelerini kullandı.

Pazar sabahı erken saatlerde de Yemen'den İsrail'e yaklaşan bir karadan karaya füzenin İsrail füze savunma sistemi tarafından durdurulduğu bildirildi. İsrail ordusu, olaydan önce ülkenin güneyindeki liman şehri Eilat bölgesinde de füze alarmı verildiğini açıkladı. Ancak füzenin İsrail topraklarına girmediği kaydedildi.

Husiler'den kıyı kenti Eilat'a saldırı

Husi milisleri, kıyı kenti Eilat'ı birden fazla balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı. Husi askeri sözcüsü Yahya Sare, Pazar günü yaptığı açıklamada, Eilat'ta "önemli hedeflere" balistik füzeler fırlattığını söyledi. Sare, "Operasyon başarıyla hedeflerine ulaşmıştır" dedi.

Cuma günü Tel Aviv'de "önemli bir hedefin" vurulduğunu belirten milisler bu saldırının da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan: Hudeyde'ye saldırıyla ilgimiz yok

Diğer yandan Suudi Arabistan, Hudeyde'nin hedef alınmasıyla bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Suudi Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Krallığın hava sahasının hiçbir tarafça ihlal edilmesine izin verilmeyeceğinin" altı çizildi.

İsyancıların kontrolündeki Yemen bölgelerine ithalat ve uluslararası yardımlar için kritik önemdeki Hudeyde Limanı, Husiler ile komşu Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve uluslararası tanınırlığı olan hükümet arasında yaklaşık on yıllık savaşa rağmen büyük bir zarar görmedi.

AFP,Reuters,dpa / SÖ,ET

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