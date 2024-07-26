Oropouche virüsü ilk kez can aldı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da dünyanın bilinen ilk Oropouche virüsü kaynaklı ölüm vakası gerçekleşti. Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia bölgesinden 30 yaş altı iki kadının şiddetli belirtiler gösterdikten sonra hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Kurbanların bilinen başka bir rahatsızlığı olmadığı belitildi.

Oropouche virüsünün neden olduğu hastalık insanlara sinek ısırığıyla bulaşıyor. Bugüne kadar insandan insana geçtiğine dair herhangi bir kanıt ise bulunmuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre virüs halihazırda Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Küba ve Peru'da yayılıyor. Brezilya'da bu yıl şimdiye kadar 7 bin 236 vaka rapor edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığına bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 11 Haziran 2024'te virüsün Küba'daki seyrine dair bir bülten yayınlamıştı. Hastalığın dang hummasına benzer belirtilere yol açtığı kaydedilen bültende bunlar; ateş, baş ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen beş ila yedi güne kadar devam eden bulantı ve kusma olarak sıralanıyor.

CDC'e göre ise belirtiler enfekte olduktan dört ila sekiz gün sonra kendini belli ediyor. Kurum, vaka görülen ülkelere seyahatlerde dikkatli olunmasını; yüksek ateş, baş ağrısı, kusma gibi şikayetler halinde derhal hastaneye başvurulmasını tavsiye ediyor.

Genelde kalıcı yan etkiler olmadan atlatılan hastalığın bilinen bir ilacı ise yok. Enfekte kişilere genel sağlık durumlarını destekleyici tedaviler uygulanıyor.

DW,AFP / MUK,TY

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