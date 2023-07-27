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Orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor

1 saat önce

Akdeniz ülkelerinde etkili olan orman yangınları Türkiye'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Kemer'deki orman yangını dört gündür sürüyor.

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Kemer'de orman yangını sürüyor
Kemer'de orman yangını sürüyor.Fotoğraf: DHA

Başta Yunanistan olmak üzere Hırvatistan, Cezayir ve Tunus'ta aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın körüklediği orman yangınları can ve mal kayıplarına yol açarken, Türkiye'nin pek çok bölgesinde de etkili olan yangınlar yerleşim ve doğa koruma alanlarını tehdit ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında çıkan orman yangını ile İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını kontrol altanı alınamazken, İzmir'in Ödemiş ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Kemer'de dördüncü gün

Antalya Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4'üncü gününde de sürüyor. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü. Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti. Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu.

Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27,8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü. Rüzgarın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede rüzgar hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı. Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi ile söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu için insansız hava aracı da kullanıldı. İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor.

Yangının ilk gününde alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Topografya nedeniyle karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi. Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışması yapan personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünün kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlanıyor.

Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor
Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyorFotoğraf: DHA

Çanakkale ve İzmir'deki yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında çıkan orman yangını 2'nci günde devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına gece boyunca Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 27 arazöz, 5 dozer, 5 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 9 treyler, 300 personel ile jandarmaya ait TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmalarına 1 helikopter de destek vermeye başladı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, dün çıkan orman yangını da devam ediyor. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Kınık'ın İbrahimağa Mahallesi'nde çıkan yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 12 helikopter, 34 arazöz 13 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale ekibi ve 6 iş makinesi ile söndürme çalışması başlatıldı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, bugün sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale tekrar başladı. Yangın etkisini sürdürürken, ekiplerin de yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Ödemiş ve Tavşanlı'da kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükkavulcuk Mahallesi'nde, dün saat 13.56'da çıkan orman yangını 11 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, ekiplerin karadan yaptığı söndürme çalışmalarında alevlere 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın ise, 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopter görev yaptı. Müdahale sürdürülüyor.

DHA/TY,EC

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