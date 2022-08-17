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Fotoğraf: SDIS 33/AP/dpa/picture alliance
İklimKüresel

Orman yangınları dünyanın ciğerlerini yok ediyor

1 saat önce

Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, orman yangınları nedeniyle yok olan ağaç sayısının 20 yıl öncesine oranla iki kat arttığını ortaya koydu. Ormanların yanması küresel ısınmayı daha da tetikliyor.

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Dünya üzerinde iklim değişikliğine bağlı olarak çıkan orman yangınlarında yok olan ağaç sayısının, 20 yıl önceye kıyasla iki kat arttığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen eğitim kurumlarından Maryland Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre şu an dünyada her dakika 16 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan, iklim değişikliğine bağlı orman yangınları nedeniyle yok oluyor.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sonuca göre, 2001 yılından bu yana her sene yangınlar sebebiyle üç milyon hektar orman yok oluyor. Bu da Belçika büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor. En fazla ağaç kaybı ise boreal ormanlar olarak adlandırılan ve yerkürenin en büyük karbondioksit depolarından biri olarak tabir edilen; Rusya'nın kuzeyi, Kanada ve Alaska'daki ormanlarda yaşanıyor.

Maryland Üniversitesi'nin ilgili araştırma için elde ettiği veriler, 9,3 milyon hektarlık ormanlık alan kaybı ile 2021'in, orman yangınları bağlamında milenyumdan bu yana en ağır sonuçları olan yıl olduğunu ortaya koyuyor. Bu da geçen sene kaybolan toplam ormanlık alanın üçte birine denk geliyor. Ormanları yok eden diğer etkenler ise çeşitli amaçlar için insan eliyle ormanların yok edilmesi ve ağaç zararlıları olarak gösterildi.

Maryland Üniversitesi'nin yanı sıra Global Forest Watch ve World Resources Institute isimli çevre örgütlerinin katıldığı araştırmada uydulardan çekilen görüntüler de değerlendirildi. Bilim insanları söz konusu çalışma için, orman yapısının kalıcı olarak bozulduğu ve toprağın kimyasının yine kalıcı bir biçimde değişmesine yol açan yangınları veri olarak kullandı.

2022 Avrupa için en kötü yıl

Avrupa Birliği (AB) Uygu Gözlem Servisi'nin geçen hafta yaptığı açıklamada ise, Avrupa kıtasının batısında, 2022 yılında çıkan orman yangını sayısının, daha önce hiç görülmediği kadar çok olduğu vurgulanmıştı. Fransa, İspanya ve Portekiz'de şu ana dek on binlerce hektar orman yok olmuş durumda.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin orman yangınlarının artmasında, büyük olasılıkla "ana sebeplerden" biri olduğunu ifade ediyor. Ormanların kurumasına neden olan aşırı sıcaklar günümüzde, 150 yıl öncesine oranla beş kat daha fazla yaşanıyor. Ormanların yanması ise emisyon salınımına sebebiyet verdiği için küresel ısınma daha da artıyor ve bu da yeni orman yangınları çıkmasına neden olan bir döngüye dönüşüyor.

Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda?

AFP / ET,HT

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