 Orduda üst düzey istifa | TÜRKİYE | DW | 18.05.2020

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TÜRKİYE

Orduda üst düzey istifa

Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifa ettiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumartesi günü yayınlanan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı'nın emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı'nın bugün görevinden istifa ettiği belirtildi.

Türk basınında yer alan haberlere göre "kızağa alınma" olarak değerlendirilen ve tartışma konusu haline dönüşen ataması nedeniyle Yaycı'nın istifa haberini Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Twitter'dan duyurdu.

Şener mesajında, "Yakın çevresinden edindiğim bilgiye göre Milli Savunma Bakanlığı’nın bugün Deniz Kuvvetleri’ndeki Kurmay Başkanlığı’nı bırakıp Genelkurmay’a geçmesini istediği Yaycı, düzmece bir dosya ile haksızlığa uğradığını belirterek istifa etti" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi de Yaycı'nın istifa gerekçesini "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladığını yazdı.

Ordudaki Gülen yapılanmasına yönelik çalışmaları vardı

1966 yılında Elazığ’da doğan Cihat Yaycı 1984 yılında Deniz Lisesi’nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda branş subaylığı, bölüm amirliği, komutanlık ve komodorluk görevlerinde bulundu. 2012'de Tuğamiralliğe 2016'rd Tümamiralliğe yükseldi. 20 Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine getirildi. Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Gülen yapılanmasına bağlı personeli tespit etmeye yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu.

DW / TY, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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