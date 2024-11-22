Orban'dan Netanyahu'ya Macaristan daveti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.

Orban, Netanyahu'nun Macaristan'a gelmesi durumunda tutuklanmayacağı garantisini verdi.

Macaristan halihazırda Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürütüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell UCM kararı üzerine "Bu bir siyasi karar değildir. Bu, bir mahkemenin, bir adalet mahkemesinin, bir uluslararası adalet mahkemesinin kararıdır. Ve saygı duyulmalı, uygulanmalıdır" diyerek Birlik üyelerinin mahkeme kararına uymakla yükümlü olduğunu hatırlatmıştı.

Orban, "Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Macaristan'a davet edeceğim ve ona eğer gelirse UCM kararının burada geçerli olmadığını söyleyeceğim" diye konuştu.

Netanyahu en son 2017 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyaret etmişti.

Macaristan daha önce UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ülkeye serbestçe gelebileceğini, kararı tanımadıklarını açıklamıştı.

UCM Mart 2023'te Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya kaçırıldığı iddiaları üzerine Putin hakkında "savaş suçu" işlediği şüphesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Hollandalı Bakan İsrail gezisini iptal etti

Hollanda merkezli UCM'nin kararından saatler sonra Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Bakan'ın Pazartesi günü İsrail'de olması planlanmıştı.

Veldkamp karar sonrası parlamentoda yaptığı açıklamada ülkesinin mahkeme kararlarına uyacağını, eğer Netanyahu Hollanda'ya gelirse tutuklanması gerekeceğini söyledi.

Hollandalı mevkidaşının bu açıklamasından "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Veldkamp ile görüşerek ziyareti iptal etmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Reuters,AFP / MUK,JD

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