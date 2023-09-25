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Orban'dan İsveç ve Ukrayna'ya kırmızı ışık

25 Eylül 2023

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusunda aceleleri olmadığını belirtti. Orban ayrıca, Ukrayna'yı da uluslararası konularda desteklemeyeceklerini ifade etti.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Viktor OrbanFotoğraf: Bernadett Szabo/REUTERS

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in güvenliğinin şu an tehdit altında olmadığını ve bu ülkenin NATO üyeliğini onaylamak için acele etmeyeceklerini dile getirdi. Orban, Macaristan parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Bizi, İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmeye zorlayacak acil bir durum mu var? Ben böyle bir şey görmüyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç'te dört yıl önce, okul eğitimi amacıyla kamu televizyonunda gösterilen bir videoda, Macaristan demokrasisinin son 12 yılda zayıfladığına dair içerikler yayınlanmış ve bu video geçtiğimiz günlerde Macaristan'da gündeme gelmişti.

"Rus enerjisine ihtiyacımız var"

Konuşmasında Avrupa Birliği (AB) tarafından planlanan, Avrupa'yı Rus enerjisinden tamamen bağımsız hale getirme girişimlerine de karşı çıkan Orban, bunun hem ülkesinin hem de Avrupa'nın çıkarlarına aykırı olduğunu dile getirdi. Macaristan'ın, Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrole ihtiyaç duyduğunu kaydeden Orban, diğer yandan enerji tedariği için kaynaklarını çeşitlendirme amacıyla görüşmelerde bulunduklarını ve bu bağlamda Katar, Türkiye ve Azerbaycan ile temasların devam ettiğini bildirdi.

Orban'dan Ukrayna'yı desteklememe açıklaması

Macaristan Başbakanı Orban, parlamento kürsüsünden yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki Macar etnik kökenlilere, daha önce sahip olduğu haklar iade edilene dek, Ukrayna'yı uluslararası konularda desteklemeyeceklerini de ifade etti.

"(Macar okullarını) Ukrayna okullarına dönüştürmek istiyorlar. Bu olmazsa, okulları kapatmayı amaçlıyorlar" diyen Orban, Ukrayna'nın batısında yaşayan Macar kökenlilerin hakları için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Budapeşte Kiev'in, Ukrayna'da yaşayan ve yaklaşık 150 bin kişiden oluşan Ukrayna vatandaşı Macar azınlığı ana dil hakkından mahrum bıraktığını savunuyor. Dönemin Ukrayna hükümeti, 2017 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile azınlıkların okullarda ana dillerini kullanmalarına kısıtlama getrmiş ve bu konu geçmişte de birçok kez iki ülke arasında tartışmalara neden olmuştu. 

Aralık ayında yapılacak olan AB zirvesinde, Ukrayna'nın Birlik'e katılım sürecinin başlayıp başlamayacağına dair karar verilmesi bekleniyor. Ukrayna'ya bu konuda yeşil ışık yakılabilmesi için, tüm 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2019 yılında  bu göreve seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki azınlıkların, özellikle inançları ve dilleri ile ilgili haklarının korunmasına yönelik bir tasarı hazırlanmasının gerekli olduğunu vurgulamıştı.

 

Reuters,DW / ET,BK

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Orban'dan İsveç ve Ukrayna'ya kırmızı ışık

Politika25 Eylül 2023
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