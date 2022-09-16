Orban’dan AP kararına "sıkıcı bir şaka" nitelemesi

Başbakan Viktor Orban, Macaristan'ın artık tam bir demokrasi olmadığı yönündeki Avrupa Parlamentosu kararını ciddiye almadıklarını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen ve Macaristan’ın artık tam bir demokrasi olmadığına dikkat çekilen kararı "sıkıcı bir şaka" olarak nitelendirdi.

AP’nin Macaristan’ı "melez bir seçimli otokrasi rejimi" olarak tanımladığı karar için Orban, "Bunu kendilerini eğlendirmek için yapıyorlar. Biz ciddiye almıyoruz" dedi.

Orban, Avrupalı parlamenterlere tepkisini şu sözlerle sürdürdü: "Komik buluyorum. Ama buna gülmememizin tek nedeni, bundan sıkılmış olmamız. Bu, sıkıcı bir şaka. Bu, Avrupa Parlamentosu’nda Macaristan’ı kınadıkları üçüncü ya da dördündü karar. Önce dikkate değer diye düşünmüştük. Artık bir şaka olarak görüyoruz."

Avrupa Parlamentosu’nda perşembe günü kabul edilen kararla, 2010 yılından bu yana Viktor Orban’ın iktidarda olduğu Macaristan’da demokrasiye verilen zarar kınandı. Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Viktor Orban, açıklamasında Avrupa Birliği’nin Şubat ayı itibarıyla Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları da eleştirdi. Enerji yaptırımları için "Bu, tarihte eşi görülmemiş bir olay… Bu yaptırımlardan ciddi anlamda biz zarar gördük. Bu yaptırımlar bizim için kötü, bizim için acı verici ve çok da maliyetli" sözlerini kaydetti.

AP neden kınadı?

Parlamentoda perşembe günü yapılan oylamada kabul edilen kararla, 2010 yılından bu yana Orban’ın iktidarda olduğu Macaristan’da demokrasiye verilen zarar kınandı.

Kararda artık işleyen bir demokrasi olarak tanımlanamayacağına vurgu yapılan Macaristan, "melez bir seçimli otokrasi rejimi" olarak nitelendirildi.

Macaristan hakkında karar, 123 aleyhte ve 28 çekimser oya karşı, 433 lehte oyla kabul edildi.

Avrupalı parlamenterler özellikle Macaristan'daki anayasal ve seçim sistemi, yargı bağımsızlığı, LGBTİ+ hakları, basın, akademik ve dini özgürlükler ile kamu ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları hakkındaki kaygılarını dile getirdiler.

Komisyon fon kesintisine hazırlanıyor

Parlamentoda kabul edilen karar, Macaristan'a herhangi bir yaptırım anlamına gelmiyor. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde, "yolsuzluk riski" gerekçesiyle, Macaristan'a verilen bazı fonlarda kesintiye gitmeye hazır olduğunu duyurması bekleniyor.

AP, Reuters/ DA, EC