Orban'dan AB liderlerine "Putin" mektubu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Cuma günü Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaretle ilgili Avrupa Birliği (AB) liderlerine yazdığı mektup basına sızdı. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Macar lider, ziyaretini Ukrayna savaşının ekonomik sonuçlarıyla gerekçelendirdi. Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer AB ülkeleri liderlerine yazdığı 5 Temmuz tarihli mektubunda, "Savaşın olumsuz ekonomik sonuçları her gün vatandaşlarımızın günlük yaşamına ve AB'nin rekabet gücüne ağır bir yük yüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Macaristan 1 Temmuz tarihinde AB dönem başkanlığını devralmış, Macaristan Başbakanı Orban tam dört gün sonra sürpriz bir biçimde Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. Ziyaret Avrupa Birliği'nde eleştiriyle karşılanmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor" demiş ve Orban ile Putin arasındaki görüşmenin resmi bir temas anlamına gelmeyeceğini söylemişti.

Macaristan Başbakanı Orban Fotoğraf: Valery Sharifulin/POOL/TASSdpa/picture alliance

Orban, Michel ve AB liderlerine Putin'le görüşmesiyle ilgili yazdığı mektupta, Putin'in cephede zamanın Rusya lehine işlediği görüşüne vurgu yaptı. Rus liderin, Ukrayna'nın ateşkes ve barış müzakeresi tekliflerini reddetmesini sürpriz olarak karşıladığını belirten Macar Başbakan, Putin'in savaşın sürmesi halinde Ukrayna'nın durumunun daha da kötüleşeceği ve ülkenin gelecek aylarda hızlıca çökeceği beklentisini de tekrarladı.

Rusya'nın sadece Ukrayna'nın da masada olduğu barış görüşmelerine katılacağını ifade etti. Putin'in savaş sonrasında Avrupa'nın güvenlik mimarisine dair bir planı olduğunu da söyleyen Orban bu planla ilgili ayrıntı vermedi.

ABD seçimlerine gönderme, AB'ye inisiyatif alma çağrısı

Macaristan Başbakanı Orban mektubunda Putin ile yaptığı görüşme temelinde ateşkes ve barış görüşmeleri için "daha büyük bir fırsat" doğduğunu dile getirdi. ABD'nin Kasım ayındaki Başkanlık seçimlerine kilitlendiğine işaret eden Orban, AB'ye ateşkes için daha fazla inisiyatif alma çağrısında bulundu.

Orban "Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı siyasi liderlik, mevcut seçim kampanya süreci nedeniyle sınırlıdır" ifadelerini kullandı. Orban ateşkesin sağlanmaması halinde ise gelecek iki ayda Ukrayna'nın daha öncekinden de çarpıcı kayıplar vereceğini ileri sürdü.

DW, dpa / EC, BK

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