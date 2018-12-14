 Orban′a karşı son beş günde dördüncü gösteri | AVRUPA | DW | 17.12.2018

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AVRUPA

Orban'a karşı son beş günde dördüncü gösteri

Macaristan’da Viktor Orban hükümetine karşı protestolar sürüyor. Başkent Budapeşte’de toplanan yaklaşık 15 bin kişi, mecliste kabul edilen yeni iş kanununu protesto etti.

Ungarn, Demonstration in Budapest (picture-alliance/dpa/Z. Balogh)

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sendika ve muhalefet partilerinin çağrısıyla toplanan binlerce kişi parlamentoda çarşamba günü kabu edilen yeni iş kanununu protesto etti. Sağ milliyetçi başbakan Viktor Orban hükümetine karşı son günlerde düzenlenen bu dördüncü gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Göstericilerin "kölelik yasası” olarak tanımladıkları kanun, yılda 250 saat olan fazla mesai sınırını 400 saate çıkartıyor. Göstericiler ayrıca yeni "idari mahkemeler” kurulmasını öngören diğer bir yasayı protesto ederken resmi televizyon ve radyo kanallarından bağımsız bir yayıncılık yapmalarını istedi. Bilimsel özgürlüğün kısıtlanması ve yolsuzluk gösteride protesto edilen diğer konulardı. Sosyalistlerden liberallere, çevrecilerden aşırı sağcılara kadar geniş bir yelpazede siyasi partilerin gösteriye çağrı yaptığı belirtiliyor.

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Macaristan'da hükümet karşıtı protestolar

Budapeşte'de düzenlenen gösterinin 2010 yılında iktidara gelen sağ milliyetçi başbakan Viktor Orban hükümetine karşı ülkede şimdiye kadar düzenlenen en büyük gösteri olduğu kaydediliyor. Macaristan'ın Györ, Debrecen, Szeged, Miskolc gibi birçok diğer kentinde de pazar günü gösteriler düzenlendi.

Budapeşte'deki gösteri sonrasında bir grup göstericinin devlet televizyonu MTV'nin binası önüne gitti. 13 Macar milletvekilinin binaya girdiği, bir metin okumak için haber stüdyolarına girmeye çalıştığı ancak milletvekillerinin stüdyolara girişine güvenlik görevlileri tarafından izin verilmediği kaydediliyor. Bağımsız milletvekilleri Bernadett Szel ve Akos Hadhazy güvenlik görevlileri tarafından binadan çıkartılırken diğer muhalif milletvekilleri geceyi televizyon binasında geçirdi.

AFP, dpa / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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