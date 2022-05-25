Orban yeniden olağanüstü hâl ilan etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaşanan Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkesinde olağanüstü hâl ilan etti. Konuyla ilgili kararını Salı akşamı açıklayan Orban, geceyarısından itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hâl ile Macaristan'ı, Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği olumsuz ekonomik gelişmelerden korumayı amaçladıklarını ifade etti. Viktor Orban tarafından daha önce, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin süresi ise önümüzdeki Salı günü sona erecek.

Kişisel Facebook sayfası üzerinden konuya dair açıklamalarda bulunan Başbakan Orban, "Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde. Macaristan bu savaşın dışında kalmalı ve halkının ekonomik güvenliğini korumalı" söyleminde bulundu. Bunun için, "Esneklik ve anında karar verebilmenin" şart olduğunu dile getiren Orban, hükümetinin bu sebepten dolayı anayasa temelinde savaş sebebiyle olağanüstü hâli ilan ettiğini bildirdi.

Fidesz'in üçte iki çoğunluğu

Macaristan Parlamentosu kısa süre önce anayasada değişikliğe giderek, "Çatışma sebebiyle" olağanüstü hâl ilan edilebilmesinin hukuki zeminini sağlamıştı. Başbakan Viktor Orban'ın genel başkanlığını yaptığı sağ milliyetçi Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği), Meclis'te üçte iki çoğunluğa sahip. Orban, olağanüstü hâl uygulaması kapsamında alınacak ilk kararların Çarşamba günü açıklanacağını bildirdi.

Macaristan'da faaliyet gösteren insan hakları örgütü TASZ (Macaristan Vatandaş Özgürlükleri Birliği) ise Orban hükümetinin "Süresiz bir olağanüstü hâl" için çaba sarfettiğini öne sürdü. TASZ, bu uygulamanın Orban'a, "Tüm insanların temel haklarını kısıtlayabilme ya da tamamen ortadan kaldırma hakkı verdiğini" vurguladı.

Ülkesinde 12 yıldır başbakanlık görevinde bulunan Viktor Orban'ın uzun süredir temel hakları, kuvvetler ayrılığını ve basın özgürlüğünü kısıtladığı iddia ediliyor.

AFP / ET,JD