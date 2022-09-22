  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Fotoğraf: Luka Dakskobler/ZUMA/imago images
PolitikaAvrupa

Orban Rusya yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

1 saat önce

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına gönülsüz katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptırımlara yıl sonuna kadar son verilmesini istedi.

https://www.dw.com/tr/orban-yapt%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n-y%C4%B1l-sonuna-kadar-kald%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1-istedi/a-63201513

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi nedeniyle Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak isterken AB üyesi Macaristan, yaptırımlara karşı sesini yükseltti.

Macar medyası, Orban'ın başkent Budapeşte'de partisi Fidesz'in toplantısında yaptığı konuşmada, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını yıl sonuna kadar kaldırmasını talep ettiğini yazdı. Macar hükümeti sözcüsü Zoltan Kovacs da Reuters haber ajansına bu açıklamanın doğru olduğunu teyit etti.

Macar gazetesi Magyar Nemzet'te yer alan habere göre Orban, AB'nin yaptırımlarının doğal gaz fiyatlarını ve enflasyonu artırdığını dile getirdi. Haberde, yaptırımların sona erdirilmesi durumunda gaz fiyatlarının derhal yüzde 50'ye düşeceğini, enflasyonun da gerileyeceğini ifade eden Orban'ın yaptırımlar olmadan Avrupa'nın yine güçleneceği ve resesyon tehlikesinden de kaçınacağını dile getirdiği aktarıldı.

Macaristan yeni yaptırımlara karşı çıkabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkileri olan Orban, AB'nin şimdiye kadarki yaptırımlarına isteksiz katılıyordu. Orban, AB'nin petrol ambargosunda ülkesi için istisnalar da talep etmişti.

AB ise Rusya'daki kısmi seferberlik ilanı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının dün düzenlediği olağanüstü toplantıda yeni kısıtlayıcı önlemleri görüştüklerini ve yeni yaptırımların tek tek kişiler ve belirli branşlara yönelik olabileceğini ifade etmişti. Borrell, Ekim ortasında planlanan resmi AB dışişleri toplantısında yaptırımların karara bağlanacağını da sözlerine eklemişti.

Ancak AB kuralları uyarınca yaptırım kararlarının AB'de oybirliği ile alınması gerekiyor. Macaristan'ın muhtemel itirazı da AB içinde bu konuda görüş ayrılıklaır yaşanabileceğine işaret ediyor.

Reuters,dpa

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Esir değişimine Azov Taburu komutanları da dahil edildi

Esir değişimi: Azov komutanları Türkiye'de kalacak

Esir değişimi: Azov komutanları Türkiye'de kalacak

Ukrayna ve Rusya, savaşın başlamasından bu yana en büyük esir değişimini Türkiye ve Suudi Arabistan'ın aracılığıyla gerçekleştirdi. Azov Taburu komutanlarının savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağı açıklandı.
Politika
4 saat önce

Ruslar seferberlik kararı sonrası Türkiye biletlerine hücum etti

Ruslar seferberlik kararı sonrası Türkiye biletlerine hücum etti

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi başta Türkiye'ye olmak üzere tek yönlü yurt dışı uçak biletlerinin çok kısa süre içerisinde tükenmesine yol açtı.
Politika
21 saat önce

Rusya'daki protestolarda 1200'den fazla gözaltı

Rusya'daki protestolarda 1200'den fazla gözaltı

Rusya'da dün ilan edilen kısmi seferberliğin ardından ülke çapında başlayan protestolarda 1200'den fazla kişi gözaltına alındı. Protestolarda "savaşa hayır" sloganları atıldı.
Politika
4 saat önce
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

Ekonomi
34 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Russland Kreditkarte Mir

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Ekonomi
33 dakika önce
Ukraine Cherson | Russische Plakate und Werbung

Rus kontrolündeki bölgelerde referandum nasıl yapılacak?

Rus kontrolündeki bölgelerde referandum nasıl yapılacak?

Çatışmalar
1 saat önce
Mahsa Amini İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

Hukuk ve Adalet
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Politika
20 saat önce
Türkiye'de bir plastik atık geri dönüşüm tesisi

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Doğa ve Çevre
23 saat önce
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Politika
21 Eylül 2022
Ana sayfaya dön