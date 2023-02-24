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Viktor OrbanFotoğraf: Luka Dakskobler/ZUMA/imago images
PolitikaMacaristan

Orban: Türkiye'nin endişeleri ciddiye alınmalı

40 dakika önce

Macaristan Başbakanı Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili meclis sürecinin gecikebileceği sinyali verdi, Türkiye'nin endişelerinin de ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili meclis onay sürecinin gecikebileceği sinyali verdi ve Türkiye'nin endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Orban, meclis genel kurulunda önümüzdeki hafta Çarşamba günü başlaması öngörülen tartışma oturumları öncesinde meclis grupları arasında istişareler için daha fazla zamana ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Kendi partisi Fidesz'in milletvekillerinden oylamada kabul oyu kullanmalarını istediğini kaydeden Orban, ancak bazı milletvekillerinin NATO genişlemesi konusuna çok sıcak yaklaşmadığını ve konunun daha kapsamlı bir şekilde tartışılmasını istediklerini söyledi.

Sonuç itibarıyla Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini desteklediği mesajının açıkça verilmesi gerektiğini kaydeden Orban, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirterek aksi takdirde NATO'nun genişleme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanabileceği uyarısı yaptı. Orban, "Türkiye konusunda, ki onlar da bizim müttefikimizdir ve bu nedenle onlara kulak vermemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımı için 30 üye ülkenin de onayı gerekiyor. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'dan da henüz gerekli meclis onayı çıkmadı. Macaristan Başbakanı Victor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini desteklediklerini belirtmiş olmasına rağmen Macaristan'daki meclis oylaması iki kez ertelenmişti. Bunda Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilere sahip olmasının yanı sıra AB ile yaşadığı sorunların da etkili olduğu düşünülüyor. Macaristan parlamentosunun internet sitesinde geçen gün yayımlanan meclis takviminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili genel kuruldaki tartışma sürecinin önümüzdeki hafta Çarşamba günü başlamasının ve 6-9 Mart tarihleri arasında iki ülke için ayrı ayrı oylamalar yapılmasının planlandığı görülüyor.

Stoltenberg: Görüşmeler Mart ortasında yeniden başlayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Mart ayı ortasındagörüşme gerçekleştirilmesinde mutabık kaldıklarını bildirdi. Stoltenberg, geçen hafta Ankara'da Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Geçen yıl Haziran ayındaki NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat uyarınca yürütülen üçlü mekanizma toplantıları, İsveç'teki Kur'an yakma eylemi nedeniyle Ocak ayında Türkiye tarafından askıya alınmıştı. Reuters haber ajansına konuşan Stoltenberg, toplantının Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşeceğini ve "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylaması konusunda karşı karşıya olunan sınamalara" odaklanacağını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, tıkanan görüşmelerde ilerleme işaretleri gördüğünü belirterek İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin Temmuz ayındaki NATO zirvesine kadar gerçekleşmesini hedeflediğini söyledi. NATO zirvesi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek.

rtr/BK,BÖ

 

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İsveç ve Finlandiya ile üçlü mutabakat metni, Haziran ayındaki NATO zirvesi çerçevesinde imzalanmıştı.

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