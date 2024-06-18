Orban Rutte'nin NATO yolunu açtı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, halihazırda Hollanda Başbakanı olan Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreteri olarak atanmasına yönelik itirazından vazgeçtiğini açıkladı.

Orban Salı günü yaptığı açıklamada Macaristan'ın Rutte'nin adaylığını desteklemeye hazır olduğunu duyurdu.

Böylece Rutte, Jens Stoltenberg'ten boşalan NATO Genel Sekreterliği görevine bir adım daha yaklaşmış oldu. Rutte'nin rakibi Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in ise destekçisi önemli ölçüde azaldı.

Viktor Orban Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

Almanya, ABD başta olmak üzere neredeyse tüm NATO ülkeleri Rutte'ye yeşil ışık yakaren, bu durumda Iohannas'in adaylıktan çekilmesi bekleniyor. Türkiye de geçen Nisan ayında Rutte'ye destek vereceğini duyurmuştu.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de Salı günü Rutte'ye destek sinyali verdi. Pellegrini, "Her iki adayla ve Başbakan Robert Fico ile Slovak hükümetiyle yapılan istişareler sonrasında Slovak Cumhuriyeti, NATO yönetimi için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi desteklemeyi düşünebilir" ifadelerini kullandı.

Rutte'nin mektubu belirleyici oldu

Macaristan Başbakanı Orban, Rutte'nin Macaristan'ın taleplerinin yer aldığı bir mektuba verdiği yanıttan sonra itirazını geri aldığını açıkladı. Mektupta Macaristan'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatını koordine etmek için planlanan bir NATO misyonuna katılmaya zorlanamayacağı belirtiliyor.

Rutte yanıtında, Macaristan'ın NATO çerçevesinde Ukrayna'ya herhangi bir askeri ya da mali yardımda bulunmak zorunda olmadığı konusunda güvence veriyor.

Orban hükümeti söz konusu misyonun NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürüklemesinden endişe ediyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görevi 1 Ekim'de sona eriyor. Stoltenberg görevinden daha önce ayrılmak istediğini birkaç kez dile getirmişti ancak geçtiğimiz yaz üye devletler bir halef üzerinde anlaşmaya varamamıştı.

AFP,dpa / TY,ET

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