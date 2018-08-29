 Orban: Macaristan şantaja boyun eğmeyecek | AVRUPA | DW | 11.09.2018

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AVRUPA

Orban: Macaristan şantaja boyun eğmeyecek

AP’de Macaristan’ın AB içindeki karar alma süreçlerinde oy kullanma hakkının elinden alınabileceği oylama öncesinde konuşan Macaristan Başbakanı Orban, ülkesine karşı yapılan “şantaja” boyun eğmeyeceğini söyledi.

Frankreich - Viktor Orban spricht in Straßburg (picture-alliance/AP Photo/J.-F. Badias)

Macaristan’a Avrupa Birliği (AB) içerisinde siyasi yaptırım uygulanması talebiyle Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Çarşamba günü yapılacak oylama öncesinde konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesine karşı yapılan “şantajı” kabul etmediğini belirtti ve Macaristan’ın bir göç alan bir ülke olmayı kabul etmemesi nedeniyle cezalandırıldığını söyledi.

Strasbourg’da bulunan AP’ye Salı günü seslenen Orban, kendisinin başında olduğu Macar hükümetini AB’nin üzerine inşa edildiği demokratik değerlere karşı “sistematik bir tehdit” olarak gösteren AP raporunun Macaristan’ın onurunu zedelediğini belirtti. “Sizin kararınız ne olursa olsun, Macaristan bu şantaja boyun eğmeyecek” diyen Orban, “Macaristan sınırlarını koruyacak, yasa dışı göçü durduracak ve haklarını koruyacak” dedi. Orban ayrıca AB’nin Macaristan’ı göç karşıtı duruşu nedeniyle cezalandırmak istediğini belirtti. Orban, AP'nin "gücünü kötüye kullandığı" ve "yetkilerini aştığı" suçlamasında da bulundu.

AP’de yapılacak oylama, Yeşiller partisinden parlamenteri olan Hollandalı Judith Sargentini’nin hazırladığı rapora dayanıyor. Raporda Macaristan’daki yargının bağımsızlığı, yolsuzluk, ifade özgürlüğü, akademik özgürlükler, dini özgürlükler, azınlıkları ve göçmenlerin hakları konularında endişelerin olduğu belirtiliyor.

Salı günü AP’ye seslenen Sargentini, kendisini dinleyen diğer AP üyelerine “Bir hükümetin, Avrupa Birliği’nin üzerine kurulu olduğu değerleri sonuçları olmadan ihlal etmesine izin mi vereceksiniz? Yoksa bu birliğin değerlerinin bir kağıt parçasına yazılan birkaç kelimeden daha fazlası olduğunu teyit mi edeceksiniz?” diye sordu.

AP’de Çarşamba günü yapılacak oylama, AB anlaşmasının 7’inci maddesine dayanıyor. Bu maddeye göre eğer bir üye devletin AB’nin temel değerlerini düzenli olarak ihlal ettiği tespit edilirse, o zaman o üye devlet karar alma süreçlerinde oy kullanma gibi bazı haklarından mahrum bırakılabiliyor.

Yarınki oylamada tasarının kabul edilmesi için üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Eğer bu çoğunluk elde edilerek tasarı AP’de kabul edilirse, karar AB Konseyi’nin önüne gelecek ve burada görüşülecek. AB Komisyonu AB anlaşmasının aynı maddesine dayanarak geçen yıl Polonya’daki yargı bağımsızlığını tehlike altına girdiği iddiasıyla Polonya’ya karşı benzer bir süreç başlattı.

Orban, Macaristan'da 2010 yılından bu yana iktidarda.

dpa,AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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