 OPEC′ten petrol üretimini azaltma kararı | EKONOMİ | DW | 07.12.2018

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EKONOMİ

OPEC'ten petrol üretimini azaltma kararı

OPEC günlük petrol üretiminde kesintiye gidiyor. 1.2 milyon varil daha az üretim yapılacak. Nedeni son iki ayda petrol fiyatlarındaki yüzde 30'u aşan artış.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) günlük petrol üretiminde 1.2 milyon varillik kesinti kararı aldı.

15 ülkenin katılımıyla Viyana'da yapılan iki günlük toplantının ardından yapılan açıklamada, petrol üretiminde kısıtlamanın 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Suhail Muhammed el Mazrui, "OPEC üyesi ülkeler günlük 800 bin varil kesintiye gidecek. OPEC'te yer almayan ülkeler 400 bin varil kesinti yapacak" dedi. Mazrui, İran, Venezuela ve Libya'nın bu kesintilerden muaf tutulacağını söyledi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol üretici olan Rusya'nın Enerji Bakanı Alexander Novak, anlaşma ile piyasalarda denge sağlamayı beklediklerini dile getirdi. Küresel piyasalarda petrol fiyatları fazla üretim sonucu son iki ayda yüzde 30 civarında düşüş yaşamıştı. OPEC'in kararı sonrası ham petrolün fiyatı yüzde 4.43 değer kazandı.

OPEC ülkeleri Viyana'da iki günlük toplantıda bir araya geldi

OPEC ülkeleri Viyana'da iki günlük toplantıda bir araya geldi

OPEC ülkeleri ve partnerleri dünya üzerindeki petrol üretimin yarısını sağlıyor. Katar, Ocak ayında OPEC'ten ayrılacağını duyurmuştu. Günde 656 bin varil ham petrol üreten Katar, OPEC'e 57 yıl önce üye olmuştu. Dünyanın en çok petrol üreten ülkesi olan Suudi Arabistan'ın önderliğinde Körfez ülkeleri, İran'la yakın ilişkileri nedeniyle Katar ile diplomatik ilişkilere son vermişti.

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Katar OPEC'ten ayrılıyor

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