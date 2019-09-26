OP: "Skandallara rağmen Trump’ın yeniden seçilme şansı var"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden’in oğlunun soruşturulmasını istediğinin ortaya çıkması üzerine, Demokratlar Trump’ın görevinden azledilmesi için başvuruda bulundu. Süddeutsche Zeitung, iddiaların doğrulanması halinde başkan aleyhine soruşturmanın kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

"Şikayette bulunan kişi, seçimlerde muhtemelen rakibi olacak Joe Biden'a karşı koz elde edebilmek için Trump’ın görevini kötüye kullandığı gerçeğini ortaya çıkarmış oldu. Şikayette bulunan kişinin yazdıklarından anlaşıldığına göre, bu tek vaka değil, başka örneklerde de var. Trump, mutlak hâkimiyete sahip, ‘devlet benim’ diyen bir anlayışa göre yönetiyor. ABD Başkanı adına müzakerelerde bulunan ancak resmi bir görev verilmeyen kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin şüpheli rolü de huzursuzluk yaratıyor. Her durumda bu şikayet Kongrede araştırma komisyonları kurulmasına, sayısız kişinin davet edilerek dinlenmesi için epey malzeme sağlayacak. Eğer şikayetteki iddialar doğrulanırsa de başkan aleyhine soruşturma kaçınılmaz olacak. Washington'ı uzun bir sonbahar bekliyor.”

Reutlinger General-Anzeiger gazetesinde bu iddiaların Trump'ın görevden azledilmesine yol açmasa bile ikinci kez göreve gelmesini engelleyebileceği dile getiriliyor.

"Ukrayna skandalı Trump açısından bir rezalet. ABD Başkanı’nın kendine avantaj sağlamak için nasıl arsızca görevini kullandığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak siyasi açıdan esas skandal, bir Amerikan başkanının Ukrayna gibi yabancı bir ülkeye, ABD’de de yapılacak seçimleri etkileme izni vermesi. Kendi çıkarlarını ülkenin çıkarlarından üstün tutuyor. Bu hiç de Amerikalı olmayan bir tutum ve Trump’ın başkanlığının esas tehlikeli yanı. Şimdiye kadar ortaya çıkan ayrıntıların azledilmesine yetip yetmemesinden bağımsız olarak, bunlar ikinci görev dönemini engelleyebilir.”

Marburg’da yayımlanan Oberhessische Presse gazetesinde ise bütün skandallara rağmen Trump'ın yeniden seçilme şansı olabileceğine dikkat çekiliyor.

"Trump'a karşı başlatılan azil süreci muhtemelen istenen sonuca ulaşmayacak. Bunun için gereken şartlar o kadar çok ki, şimdiye kadar azledilme hiç yaşanmadı. Nihayetinde senatörlerin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Cumhuriyetçilerin çoğu Trump'a sadık kalacaktır. Bunun bir nedeni de şunu bilmeleri: Trump seçmenlerinin çoğu, açıkça yalan söylese de başkanlarına arka çıkıyorlar. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin protokolünün kendisini akladığını iddia ediyorsa, metinde ne yazarsa yazsın ona inanıyorlar. Avrupa'nın bakışıyla ne kadar akıl almaz görünse de, bütün skandallara rağmen Trump’ın yeniden seçilme şansı var.”

Nürnberger Nachrichten de aynı konuyu ele alıyor.

"Demokratlar, azil sürecini haklı çıkartabilmek için şimdi başka bir neden daha arıyorlar. Ukrayna skandalındaki iddiaların elbette aydınlatılması gerekse de, bu manevraları oldukça açık. Trump ise bunu kendi lehine kullanmaya çalışacak. Amerikalıların gündelik sorunlarının Washington'daki burnu büyük seçkinler tarafından yönetildiği duygusunun sesi olduğu için Beyaz Saray'a seçilmeyi başarmıştı. Bu ‘bataklığı kurutmak' isteyen Trump, aleyhine bir soruşturmayı da tehdit ettiği Washingtonlu seçkinlerin karşı vuruşu olduğuna dair bir kanıt olarak kullanacaktır.”

AFP,dpa/JD,HT

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