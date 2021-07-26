 Onedio | GÜNDEM | DW | 26.07.2021

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GÜNDEM

Onedio

“Türkiye’nin ilk ve tek sosyal içerik platformu” sloganıyla yola çıkan Onedio, 2012’de başladığı yayın hayatını başarıyla sürdürüyor.

Onedio, Partner-Medienanstalt der DW in der Türkei

Onedio 1 Ağustos 2012'de Türkiye'nin ilk içerik tabanlı sosyal ağı olarak yayın hayatına başladı. Yeni Medya Düzeni'ni yeni çağın sosyal ağ dinamiklerini göz önünde bulundurarak formülize eden Onedio'da kullanıcılar tüm internetin en popüler haber, fotoğraf, galeri ve videolarına tek bir noktadan ulaşıp eğlenceli testler çözerken aynı zamanda Onedio'nun içeriğine de katkıda bulunabiliyor.

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