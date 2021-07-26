Onedio 1 Ağustos 2012'de Türkiye'nin ilk içerik tabanlı sosyal ağı olarak yayın hayatına başladı. Yeni Medya Düzeni'ni yeni çağın sosyal ağ dinamiklerini göz önünde bulundurarak formülize eden Onedio'da kullanıcılar tüm internetin en popüler haber, fotoğraf, galeri ve videolarına tek bir noktadan ulaşıp eğlenceli testler çözerken aynı zamanda Onedio'nun içeriğine de katkıda bulunabiliyor.