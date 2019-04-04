On ikinci Astana zirvesi 25-26 Nisan'da

Suriye'de 2011 yılının Mart ayından beri devam eden iç savaşı sona erdirmek için Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle başlatılan Astana barış sürecinin 12'inci toplantısı 25-26 Nisan tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu üç devletin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı temsilen bir delegasyon ve silahlı muhalif grupların temsilcileri zirveye katılacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Ürdün zirveye gözlemci gönderecek.

En son 2018 yılının Kasım ayında düzenlenen Astana zirvesi aynı zamanda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in görevi Ocak ayında Staffan de Mistura'dan devralmasından bu yana ilk olma özelliği taşıyor.

Önceki Astana görüşmeleri ile ilgili olarak yaşadığı hayal kırıklığını dile getire de Mistura, Kasım ayında yaptığı açıklamada görüşmeleri Suriye'deki duruma siyasi bir çözüm bulmada "kaçırılmış bir fırsat" sözleriyle değerlendirmişti. Astana görüşmeleri Ocak 2017'de başlamıştı.

Cevad Zarif Şam'da

Zirveye dokuz gün kala İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Suriye'nin başkenti Şam'da Esad ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Suriye Devlet Başkanlığı ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ikilinin "bir sonraki Astana toplantısı ve Şam ile Tahran arasında işbirliğinin devamı için daimi iletişimin sürmesinin önemini konuştuğu" ifade edildi.

Zarif ayrıca Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile de görüştü. Görüşmeden sonra rejim yanlısı El Vatan gazetesine konuşan Muallim, Astana zirvesinde Türkiye, İran ve Rusya'nın İdlib vilayetine odaklanmalarını beklediğini kaydetti.

Sözlerine devam eden Suriye Dışişleri Bakanı, garantör üç devleti İdlib vilayetinde tesis edilmesi kararlaştırılan "çatışmasızlık bölgeleri" için verilen sözleri tutmaya davet etti. "Astana garantörleri İdlib dosyasına ilişkin taahhütlerini yerine getirmeli" diyen Muallim bu üç devletin "terörist grupları silahsızlandırmalı ve İdlib'i terk etmelerini sağlamalı" ifadesini kullandı.

Suriye ordu birlikleri, söz konusu "çatışmasızlık bölgeleri" için varılan uzlaşı gereği İdlib ve Hama kırsalında faal olan ve El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne karşı askeri bir harekât başlatamıyor. Ancak Şam yönetimi uzlaşıya rağmen son birkaç haftadır bölgede kimi noktaları top atışına tutuyor.

Zarif yarın Ankara'da

İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın da Ankara'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zarif'in ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra "bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde" bulunulacağı ifade edildi.

DW,AFP,dpa/ÇÖ,JD

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