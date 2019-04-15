 On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti | DÜNYA | DW | 09.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti.

Venezuela - Maduro öffnet Grenze zu Kolumbien (picture-alliance/dpa/F. Ospina)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü açılan Kolombiya sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Kolombiya Göç Dairesi Müdürü Christian Krüger Sarmiento, sadece bir günde 37 bin Venezuelalının Kolombiya’ya geçerek temel gıda ürünleri alışverişi yaptığını duyurdu. Venezuela’nın sınır kapılarını yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Krüger Sarmiento, komşu ülke yönetiminden, sınır tesislerindeki geçişleri bloke eden konteynerlerin de kaldırılmasını talep etti. Sınır kapılarının geçici olarak mı açıldığı, kalıcı olarak açık mı kalacağı ise bilinmiyor. Maduro’nun kapıların açılacağına yönelik Cuma günkü açıklamasının ardından sınır bölgelerinde, Kolombiya'ya geçmek için uzun kuyruklar oluşmuştu.

Önerdiğimiz linkler

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ve muhalif lider Guaido'nun temsilcileri, Norveç'in arabuluculuğunda bir araya gelecek. Diğer yandan Guaido'nun Maduro'ya karşı üslubunu yumuşattığı gözlendi. (26.05.2019)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada ABD’nin potansiyel askeri müdahalesine hazırlıklı olmalarını istedi. (05.05.2019)

Venezuela lideri Maduro, hükümetine yönelik komplo olarak gördüğü insani yardımların ülkeye girişini engellemek için bir adım daha atarak Brezilya sınırını kapatma emri verdi. (21.02.2019)

Milyonlarca Venezuelalı ülkeden göç etti

Devlet Başkanı Maduro, geçen Şubat ayında ülkesinin, yardım malzemesi getirileceği bahanesiyle dış güçler tarafından istila girişimine maruz kalabileceği gerekçesiyle Kolombiya ve Brezilya sınır kapılarını kapatmıştı. Venezuela’da yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle şu ana dek yaklaşık dört milyon Venezuelalı yabancı ülkelere göç etmiş durumda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu rakamın 2019 sonuna dek 5,3 milyona çıkabileceğini öngörüyor. Komşu ülke Kolombiya yaklaşık bir milyon Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapıyor. 506 bin Venezuelalının yerleştiği bir başka Güney Amerika ülkesi Peru ise en çok Venezuelalı göçmen kabul eden ikinci ülke konumunda.

AFP,epd,DW / ET,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kolumbien, Cucuta: US-Außenminister in Kolumbien

Pompeo’dan Küba ve Rusya’ya Maduro uyarısı 15.04.2019

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya ve Küba’yı Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’ya destek vermeye devam etmemeleri yönünde uyardı. Pompeo, Maduro’ya da insani yardımların ülkeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Venezuela Präsident Nicolas Maduro

Maduro Brezilya sınırını kapatıyor 21.02.2019

Venezuela lideri Maduro, hükümetine yönelik komplo olarak gördüğü insani yardımların ülkeye girişini engellemek için bir adım daha atarak Brezilya sınırını kapatma emri verdi.

Kolumbien | Juan Guaido auf Konzert an der Grenze zu Venezuela

Guaido: Venezuela ordusundan destek gördüm 23.02.2019

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Kolombiya’nın Venezuela sınırında düzenlenen yardım amaçlı konsere katıldı. Guaido, Kolombiya’ya Venezuela ordusunun desteği ile geçtiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Maas'tan Ortadoğu uyarısı: Yangına körükle gidilmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ortadoğu'nun "çok gergin" bir durumda olduğunu ve "kimsenin yangına körükle gitmemesi" gerektiğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

AP haber ajansından birkaç gazeteci ve fotoğrafçı Jeff Widener Tiananmen Meydanı'ndaki o tarihi güne tanıklık etti.  