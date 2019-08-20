On binlerce kişi İdlib'den kaçıyor

İdlib'de meydana gelen son çatışmaların ardından 70 binden fazla sivilin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Yardım örgütleri İdlib'deki insanî durumun kötüleştiğini aktarıyor.
İdlib Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Amerikan Tıp Toplumu (SAMS) adlı yardım örgütü, Ağustos ayının başından bu yana İdlib'deki 70 binden fazla sivilin çatışmalardan ve saldırılardan kaçtığını açıkladı. Bölgedeki insanî durumun dramatik olduğu uyarısında bulunan yardım örgütleri ve aktivistler, çok sayıda sivilin arabalarda ya da açık alanlarda gecelediğini aktardı.
Birleşmiş Milletler (BM) ise bölgeden kaçanların sayısı ile ilgili henüz güncel veri açıklamadı. BM İnsani Yardım Örgütü sözcüsü, sadece bölgeden giderek daha fazla kişinin kaçmak zorunda kaldığına dair rahatsız edici haberler geldiğini kaydetti. BM geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun operasyonlara başladığı Nisan ayından bu yana 400 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini duyurmuştu.
Sekiz yıldan fazla bir süredir rejim karşıtlarının kontrolündeki İdlib vilayeti, Suriye'de isyancıların elinde kalan son büyük bölge. El Kaide'ye yakın Heyet Tahrir el Şam örgütünün etkin olduğu İdlib'de Şam yönetimine bağlı Suriye ordusu geçen Nisan ayında operasyon başlatmıştı. Rusya destekli hava operasyonlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Suriye ordusunun son olarak Salı günü İdlib'in stratejik önemdeki kentlerinden Han Şeyhun'u ele geçirdiği bildirilmişti.
Yaklaşık üç milyon nüfuslu İdlib'den kaçanların kuzeye doğru gittiği belirtiliyor. Türkiye'nin de yeni bir mülteci dalgası endişesiyle sınır kapılarını kapattığı bildirildi.
dpa,HS/BW
© Deutsche Welle Türkçe
Şam yönetimine bağlı birliklerin, isyancıların önemli kalelerinden Han Şeyhun'da kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Bölgedeki isyancıların geri çekildiği belirtiliyor. (20.08.2019)
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Türk ordusuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Şam yönetimini uyardı. Çavuşoğlu, "Bu saldırılar bir felakete yol açabilir" dedi. (20.08.2019)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron İdlib’deki insani durumu eleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise “bölgedeki teröristler tamamen saf dışı edilene kadar çalışmaların devam edeceğini” söyledi. (20.08.2019)
Suriye resmi haber ajansı SANA, Han Şeyhun'daki "teröristlere" silah taşıyan bir Türk askeri konvoyunun İdlib'e girdiğini öne sürdü. İddialara göre, konvoy hava saldırılarıyla durduruldu. (19.08.2019)