"Omuz Omuza" kampanyasının ilk gününde 845 milyon TL bağış

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira yardım toplandı. Spor Toto Süper Lig maçlarının iki hafta şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

Futbol camiasınınKahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım için ekranlardan ortak yayınla düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira bağış toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen kampanya, TRT Spor, beIN Sports, TV8, A Spor, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlandı.

Futbol dünyasının araya geldiği ortak yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon lira yardım toplandı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında depremzede çocuklara ulaştırılması için tribünlerden sahaya atılan oyuncaklar. Fotoğraf: Seskim Photo/IMAGO

Kampanyanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak" dedi.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi dünyaca ünlü futbol insanları ve oyuncular da kampanyaya destek verdi.

Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı programa bağlanan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mbappe, kampanyanın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirterek "Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkânlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım" dedi.

Fransız futbolcu sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Programda konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor" dedi.

Programa, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörleri de katıldı.

DW/CÖ,JD