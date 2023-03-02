  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: YUSUF DURSUN/DHA
FutbolTürkiye

"Omuz Omuza" kampanyasının ilk gününde 845 milyon TL bağış

4 saat önce

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira yardım toplandı. Spor Toto Süper Lig maçlarının iki hafta şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

https://p.dw.com/p/4O96F

Futbol camiasınınKahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım için ekranlardan ortak yayınla düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira bağış toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen kampanya, TRT Spor, beIN Sports, TV8, A Spor, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlandı.

Futbol dünyasının araya geldiği ortak yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon lira yardım toplandı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında depremzede çocuklara ulaştırılması için tribünlerden sahaya atılan oyuncaklar.
Beşiktaş-Antalyaspor maçında depremzede çocuklara ulaştırılması için tribünlerden sahaya atılan oyuncaklar.Fotoğraf: Seskim Photo/IMAGO

Kampanyanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak" dedi.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi dünyaca ünlü futbol insanları ve oyuncular da kampanyaya destek verdi.

Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı programa bağlanan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mbappe, kampanyanın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirterek "Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkânlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım" dedi.

Fransız futbolcu sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Programda konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor" dedi.

Programa, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörleri de katıldı.

DW/CÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Statlardaki protestolar ne anlama geliyor?

Statlardaki protestolar ne anlama geliyor?

Hükümete yönelik tepkilerin tribünlere taşınması ne anlama geliyor? Maçlar seyircisiz oynatılabilir mi? Taraftarlara ceza verilmesi hukuken mümkün mü? Bahçeli'nin açıklamalarıyla alevlenen tartışmaları masaya yatırdık.
Politika28 Şubat 2023
Kadıköy'de SOL Parti'nin düzenlediği "hükümet istifa" gösterisine polis izin vermedi.

Kadıköy'de "hükümet istifa" protestosuna polis engeli

Kadıköy'de "hükümet istifa" protestosuna polis engeli

SOL Parti İstanbul İl Örgütünün Kadıköy'de düzenlediği, "Hükümet istifa" sloganları atılan protesto gösterisine polis müdahale etti. Gözaltına alınan 77 kişiden 74'ü serbest bırakıldı.
Politika5 saat önce
external

"Kader değil plansızlık öldürüyor"

"Kader değil plansızlık öldürüyor"

Depremzedeler için konut yapımına başlanması kararı alındı. Ancak şehir plancıları etüt konusunda uyarıyor ve "Kader değil plansızlık öldürüyor" diyor.
Felaket28 Şubat 202304:31 dak.
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fransız Senatosu

Fransa'da "Asuri-Keldani soykırımını tanıma" girişimi

Politika14 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deprem bölgesindeki çocukların yaptığı bir resim

Deprem bölgesinde "istismar" uyarısı

Deprem bölgesinde "istismar" uyarısı

Politika3 saat önce
Myanmar'ın tik ağaçları

Kanlı tik ağacı: Cengiz en büyük ithalatçılardan

Kanlı tik ağacı: Cengiz en büyük ithalatçılardan

Ekonomi6 saat önce
external

Hatay'da tarihi kilise için alınan yıkım kararı cemaati üzdü

Hatay'da tarihi kilise için alınan yıkım kararı cemaati üzdü

Felaket18 saat önce03:34 dak.
ICIJ'in Ormansızlaşma A.Ş. Araştırması

'Yeşil' şirketler çevreyi nasıl sabote ediyor?

'Yeşil' şirketler çevreyi nasıl sabote ediyor?

Doğa ve Çevre18 saat önce

İBB'nin Deprem Seferberlik Planı uygulanabilir mi?

İBB'nin Deprem Seferberlik Planı uygulanabilir mi?

Felaket19 saat önce
İki Alman askeri

Alman ordusuna ayrılan 100 milyar euroya ne oldu?

Alman ordusuna ayrılan 100 milyar euroya ne oldu?

Politika19 saat önce
Ana sayfaya dön