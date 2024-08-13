Hollanda'nın Olimpiyat başarısının arkasında ne var?

Paris Olimpiyat Oyunları'nda tarihindeki en üstün başarıyı sergileyen Hollanda, pek çok alanda adından söz ettirdi. Peki, bu sıçrayışın arkasında yatan denklem ne?

Hollanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan tarihi bir başarıya imza atarak döndü. Hollandalı sporcular, 15'i altın 34 madalya kazanmayı başararak ülkeler sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Böylece 10'uncu sırada yer alan Almanya'yı da geride bıraktılar.

Peki hemen her alanda Avrupa'nın parlayan yıldızı olmayı başaran Hollanda'nın bu başarısının arkasında ne var? Hollanda ekiplerinin hüsran ve hayalkırıklığıyla eve döndüğü 1990'lı yıllardan bu yana ne değişti?

"Tam zamanlı" antrönerler ve istikrarlı hazırlık süreci

Uzun süredir Hollanda Atletizm Federasyonu'nun teknik direktörlüğünü üstelenen Ad Roskam'a göre bu başarının temeli 20 yıl önce, Almanya sınırındaki Papendal'da ulusal antrenman merkezinin genişletilmesiyle atıldı. Yerleşke; atletler, bisikletçiler, biniciler, okçular ve takım sporcuları için en iyi koşulları sunuyor. Arnhem yakınlarındaki bu devasa alanda her gün 500'den fazla sporcu antreman yapıyor.

Roskam bu yerleşkenin devrim niteliğindeki işlevselliğini şu sözlerle özetliyor:

"Öncelikle iyi bir antrenman ortamı önemliydi, daha sonra tıbbi bakım, ardından fizyoterapistler ve nihayetinde spor psikologları geldi. Ve tabii ki fark yaratabilecek antrenörlere de ihtiyaç vardı."

Roskam'ın bahsettiği antrenörler, "hobi" olarak bu işi yapan antrönerlerdense federasyon tarafından bulunup tam zamanlı olarak işe alındı. Tüm bu denklem, Hollanda'yı bu yılki Olimpiyat Oyunları'ndan sonra dünyanın en iyileri sıralamasına taşıdı. "Portakallar"; atletizmde, hokeyde, yüzmede, kürekte, hatta basketbolda adlarından söz ettirdi.

Almanya'ya karşı kazanarak altın madalya alan Hollanda erkek hokey takımı başarısını kutluyor. Fotoğraf: Adnan Abidi/REUTERS

Sağ hükümet fikrini değiştirecek mi?

Ancak buna rağmen, ülkede sporun geleceğine yönelik endişeler de mevcut. Zira, kısa süre önce iktidara gelen sağ hükümet, amatör ve profesyonel spor alanında şimdiden büyük kesintiler yapacağını duyurdu. Spor müsabakalarını izlemek veya spor yapmak isteyenler, artık biletler veya üyelik aidatları için yüzde 9 yerine yüzde 21 katma değer vergisi ödeyecek. Ayrıca, hükümet, şimdiye kadar devlet piyango gelirlerinden kitle sporlarına aktarılan 50 milyon eurodan fazlalık destek meblağını 39 milyon euroya düşürmeyi planlıyor.

Hollandalıların Olimpiyatlar'da gösterdiği üstün başarının kendisi de tutkulu bir Olimpiyat koşucusu olan Dick Schoof liderliğindeki hükümetin fikrini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu. Sporda kesintilerin boyutları tam anlamıyla yeni bütçenin açıklanacağı Eylül ayının başında belli olacak.

DW/SÖ,EC

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