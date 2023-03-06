Olaylı Bursaspor-Amedspor maçı sonrası 7 gözaltı

Tribünlerde JİTEM'i ve Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetleri temsil eden pankartlar açılan Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı, 3 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olayların ardından yedi kişinin gözaltına alındığı, sorumlu kamu görevlisi olan üç güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan TFF 2. Lig maçında Bursaspor taraftarları, 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da JİTEM ve faili meçhullerle özdeşleşen "Beyaz Toros" parkartı ile adı pek çok faili meçhul cinayetle anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve bir televizyon dizisinde JİTEM'in kilit ismi Cem Ersever'i canlandırdığı öne sürülen "Pala" karakterinin resminin olduğu posterler açmıştı. Bursaspor tribünlerinden sahaya kuru sıkı tabanca mermisi, bıçak, maytap ve çok sayıda su şişesi gibi yabancı cisimler de atılmıştı. Karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları arasında da gerginlik yaşanmıştı.

Amedspor maçın bitiminde yaşanan olaylarla ilgili olarak ise "Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, Kulüp Güvenlik Sorumlusu, kulüp personelleri ve emniyet görevlileri tarafından futbolcularımıza fiziki saldırı gerçekleşti. Saldırı anlarından kayıt alınabilen görüntüler" paylaşımında bulundu.

Bursaspor'dan ise "Anlamadan, bilmeden oturdukları yerden ahkam kesenlerden sadece ‘futbol oynamaya gittiğimiz’ Diyarbakır’daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik. Bursaspor siyaset üstü, bu şehrin ta kendisidir. Bu şehir bizim. Bu sevda bizim!" açıklaması geldi.

Valilik açıklaması

Bursa Valiliği, karşılaşmada yaşanan olayların ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar yedi kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Karşılaşma devam ettiği sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tribünlerde açılan pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" demişti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açılan pankartlara tepki gösterdi. Demirtaş, "Sen başını her zamanki gibi dik tut Amedspor ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak. Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,HT