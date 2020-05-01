 Olaylı 1 Mayıs′ta DİSK üyeleri serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 01.05.2020

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TÜRKİYE

Olaylı 1 Mayıs'ta DİSK üyeleri serbest bırakıldı

1 Mayıs sabahı polis tarafından gözaltına alınan DİSK üyeleri serbest bırakıldı. Valilik ve DİSK’ten açıklamalar geldi.

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Polis tarafından gözaltına alınan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer üyeler serbest bırakıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı vesilesiyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önüne çiçek bırakmak isteyen DİSK üyelerine, Cuma gününün sabah saatlerinde Beşiktaş'taki genel merkezlerinin önünde polis müdahale etmişti.

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. DİSK'lilerin Taksim'e yürüme talebinde bulunduğunu belirten Valilik, "Talepte bulunanlara, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir" denildi.

Grubun valiliğin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na yürümekte "ısrar ettiğini" söyleyen Valilik, "yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapıldığını" ifade etti.

DİSK ise, "Çarklar dönecek diye yüzbinlerce işçiyi ölümüne çalıştıranlar, işçi temsilcilerini gözaltına aldı!" açıklamasında bulundu.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle getirilen toplumsal kısıtlamalar kapsamında, 1 Mayıs meydanlarda kutlanmıyor. Bunun yerine sosyal medya üzerinden bir "miting" ve konser düzenleniyor.

DW/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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