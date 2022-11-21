Olay kalpli pazubandı değil

Fotoğraf: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Yaptırım tehdidi nedeniyle geri adım atılacaksa bir eylemin ne değeri var? Asıl önem taşıyan yerlerde değil de demokratik ülkelerde, yani herkesin hemfikir olduğu komfor alanında rahatça uygulanacaksa kampanyaların ne anlamı var?

"Batılı" değerleri temsil eden yedi futbol milli takımı; Hollanda, İngiltere, Galler, Belçika, İsviçre, Danimarka ve Almanya, Katar'daki Dünya Kupasında bir mesaj vermek istiyordu.

Alman milli futbol takımının kaptanı Manuel Neuer, OneLove pazubandının önemli bir katkı olacağını belirtmişti. Üzerinde rengarenk çizgiler ve 1 rakamının bulunduğu kalp ve OneLove yazısından oluşan pazubandı, homofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı, insan hakları mesajı veriyor. Şimdi yedi takımın hepsi geri adım attı. Niye? Çünkü sonuçlarından korktular.

Olivia Gerstenberger

FIFA'dan gövde gösterisi

İşin ucunda sporla ilgili yaptırımlar var. Örneğin bir bant nedeniyle sarı kart görmek, hatta turnuvadan diskalifiye edilmek mümkün olabilir mi? Akıl almaz gibi görünse de mümkün. Çünkü FIFA'nın kendi mesajlarını taşıyan pazubantları Dünya Kupası kuralları uyarınca resmi kıyafet kapsamına giriyor. "Doğru olmayan" kıyafet, hakemler tarafından cezalandırılabiliyor.

Yedi takımdan yapılan ortak açıklamada, FIFA'nın, takım kaptanlarının futbol sahasını terk etmeye zorlanabileceği mesajını açıklıkla verdiği belirtildi. Takımlar, oyuncularını böyle bir duruma düşürmemek için kaptanlara pazubandını takmamaları tavsiyesinde bulundu. Ortak açıklamada, bu "eşi görülmemiş karardan dolayı büyük öfke duyulduğu" da dile getirildi.

Kalpli banttan korkmak

Eşi görülmemiş olduğu kesin. Bu noktada şunu da açıkça ifade etmek gerek. Burada konu gökkuşağı renkli bir bant değil. Burada LGBTİ+ hareketinin sembolü olarak öne çıkan bir gökkuşağı söz konusu değil. Çok daha aza indirgenmiş, dikkat çekmeyen kalpli bir banttan bahsediyoruz.

Buna rağmen bir parça kumaş FIFA'da büyük heyecana yol açtı. FIFA, üzerinde "No-Discrimination-Ayrımcılığa Hayır" yazılı kendi bantlarıyla karşılık verdi. Kupaya katılan 32 takımın kaptanlarının kollarında " Protect children-Çocukları Koru"dan "Save the planet-Gezegeni Koru"ya değişik mesajlar yer alacak. Tabii ki bu bantlar arasında "OneLove" yok. FIFA'nın tüm gücüyle OneLove mesajını engellediği ve ustaca bir satranç hamlesiyle sözünü geçirdiği açık.

Sporla politika ayrılamaz

Peki yedi takımın geri adım atmasına ne demek lazım? "Onlar sadece futbol oynamak istiyor" türünden bir argüman artık geçerli olamaz. FIFA, IOC ve benzerleri belki öyle istedi diye sporla politika birbirinden ayrılabilecek şeyler değil.

Yedi takım, Dünya Kupası öncesinde bu eylem kararını son derece emin bir şekilde almıştı. Her gösterici, her grevci kararını önceden alır ve eyleminin olası sonuçlarını da bilir. Almanya'da da İran'da da Katar'da da bu böyledir. Ancak bu tür bir karar, yerine getirecek cesaret ve sonucu ne olursa olsun bir şeyleri harekete geçirmeye yönelik mutlak iradeden ayrı düşünülemez.

Avrupalı yedi takım, birlikte ayağa kalkıp güçlü bir duruş sergileme fırsatına sahipti. Şimdi ise geriye sadece boş sözler kaldı. Ve Dünya Kupasının imajı açısından çok büyük bir hasar.