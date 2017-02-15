 Okyanusya ülkeleri 2022′ye girdi | DÜNYA | DW | 31.12.2021

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DÜNYA

Okyanusya ülkeleri 2022'ye girdi

Pasifik Okyanusu’nun güney yarımkürede kalan kısmında yer alan Samoa, Tonga ve Kiribati adalarında TSİ 13.00'da, bir saat sonra da Yeni Zelanda ve Avustralya'da 2022'ye girildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde geçen yıl iptal edilen havai fişek gösterisi bu yılbaşında yapıldı

Avustralya'nın Sydney kentinde geçen yıl iptal edilen havai fişek gösterisi bu yılbaşında yapıldı

2022 yılına dünya çapında ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada devletler Samoa, Tonga ve Kiribati oldu. TSİ (Türkiye saati ile) 13.00'da yeni yıla giren bu üç ülkeden Samoa'da, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen havai fişek gösterisi bu yıl Yeni Zelanda'dan özel olarak getirilen beş kişilik bir ekiple yapıldı.

Tonga'da ise Hunga Tonga-Hunga Ha'pai Yanardağı'nın yaklaşık bir haftadır gaz ve kül püskürtmesi nedeniyle bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. Söz konusu yanardağ 2014'te de faaliyete geçmiş ve bir süre bölgedeki hava yolu trafiğinin yapılamamasına neden olmuştu.

Her üç ada devlette bugüne dek, dünyanın geri kalanından uzakta olmalarından dolayı çok az koronavirüs vakası görüldü. Pandemi süresince üç devlette toplam sadece altı vaka tespit edilmesine rağmen tedbir amaçlı olarak turistlerin geliş gidişlerine büyük oranda izin verilmiyor.

Yeni Zelanda ve Avustralya da 2022'de

Üç ada devletin ardından TSİ 14.00'da Yeni Zelanda ve Avustralya'da da yeni yıla girildi. Yeni Zelanda'da geleneksel havai fişek gösterileri bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmazken, kitlesel eğlencelere de çok büyük oranda izin verilmedi.

Geçen yıl aynı gerekçe ile dünyaca ünlü havai fişek gösterisinin yapılmadığı Avustralya'nın Sydney kentinde ise bu yıl gerçekleştirildi. Ancak kentin simgesel yapıları olan opera binası ile liman köprüsü civarındaki coşkulu gösteriye, koronavirüs salgını nedeniyle halkın ilgisinin az olduğu görüldü.

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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