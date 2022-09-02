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Okullar açılıyor, kırtasiye ürünleri el yakıyor

Burcu Karakaş
3 saat önce

Türkiye'de okullarken açılırken, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarındaki fahiş artış özellikle asgari ücretle geçinenleri sıkıntıya sokuyor.

https://www.dw.com/tr/okullar-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor-k%C4%B1rtasiye-%C3%BCr%C3%BCnleri-el-yak%C4%B1yor/video-63024886

Türkiye'de, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum haftası bugün başladı. Okul alışverişine çıkan veliler, fahiş fiyatlardan şikayet ediyor. Özellikle asgari ücretle geçinenler, okul masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşünüyor. Kağıttan kaleme, kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında geçen seneye göre büyük artış var. Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, geçen seneye kıyasla bu yıl ürün bazında ortalama yüzde 80'lere varan fiyat artışı olduğunu belirtiyor. Peki, bu şartlarda eğitim masrafları nasıl karşılanacak?   

 

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Burcu Karakaş, DW-Mitarbeiterin in Istanbul
Burcu Karakaş Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşan İstanbul merkezli gazeteci.
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